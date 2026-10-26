'उनका दिमाग खराब हो गया है..' खरगे के बयान पर फूटा BJP का गुस्सा
मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में हंगामा किया. रिपोर्ट- डॉक्टर रंजीत कुमार
Published : October 26, 2026 at 1:02 PM IST
पटना: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बिहार दौरे ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर भाजपा नेता आक्रोशित हैं और देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी सड़क पर उतरे और कांग्रेस की आलोचना की.
बिहार में बयान पर बवाल
खरगे के बयान से नाराज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना के डाकबंगला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर नाराजगी जाहिर की और इसे लेकर अपना विरोध दर्ज कराया. सैंकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
"मल्लिकार्जुन खरगे का दिमाग खराब हो गया है जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की माताजी और पिताजी को लेकर टिप्पणी की है, वह उनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है. कांग्रेस पार्टी को इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए."- अनामिका पासवान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष
बापू सभागार में खरगे ने दिया था बयान
दरअसल रविवार को पटना के बापू सभागार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हुए थे. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा.
इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक व्यक्ति के टिप्पणी करने पर खरगे ने जवाब देते हुए कहा, पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बावल खड़ा हो गया.
"कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमर्यादित टिप्पणी की है और प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है वह किसी भी रूप में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. कांग्रेस पार्टी को अपनी इस गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए."- प्रभात मालाकार, बीजेपी प्रवक्ता
भाजपा ने बताया मर्यादा के खिलाफ
खरगे के बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक विरोध की मर्यादा का उल्लंघन किया है. पार्टी नेताओं ने उनसे माफी मांगने की मांग की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खरगे की टिप्पणी की आलोचना की है. भाजपा ने इस मुद्दे पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.
'माफी मांगे खरगे'
भाजपा की प्रदेश महामंत्री प्रीति शेखर ने कहा कि "जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को गाली दी है, वह पूरे तौर पर और अशोभनीय है और हम लोग इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते. कांग्रेस पार्टी को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए."
पार्टी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है, उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. हम लोग मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का प्रतिरोध करते हैं.
"हम मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे. अगर पार्टी माफी नहीं मांगती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए मजबूर होंगे."- रत्नेश कुशवाहा, बीजेपी विधायक
ये भी पढ़ें
पटना में मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, पिता को लेकर की टिप्पणी
मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना में शिकायत, PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी कर फंस गए कांग्रेस अध्यक्ष