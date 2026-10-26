ETV Bharat / state

'उनका दिमाग खराब हो गया है..' खरगे के बयान पर फूटा BJP का गुस्सा

पटना में बीजेपी का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बिहार दौरे ने देश में सियासी भूचाल ला दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को लेकर भाजपा नेता आक्रोशित हैं और देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी सड़क पर उतरे और कांग्रेस की आलोचना की.

बिहार में बयान पर बवाल