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दिल्ली का जवाब पटना से.. कांग्रेस के खिलाफ BJP विधायकों का हल्ला बोल.. कहा माफी मांगें राहुल गांधी

पटना में बीजेपी का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कई विधायक रहे शामिल