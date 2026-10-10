दिल्ली का जवाब पटना से.. कांग्रेस के खिलाफ BJP विधायकों का हल्ला बोल.. कहा माफी मांगें राहुल गांधी
पटना में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, यौन शोषण के आरोपी सांसद के इस्तीफे और राहुल गांधी से माफी की मांग. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 10, 2026 at 6:24 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया. डाकबंगला चौराहे पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यौन शोषण के आरोपों से घिरे सांसद प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी से भी माफी मांगने को कहा.
कई विधायक रहे शामिल
बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाली कांग्रेस को अपने सांसद पर लगे आरोपों के मामले में जवाब देना चाहिए और पार्टी को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. प्रदर्शन में कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता, विधायक संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.
इस प्रदर्शन में कई विधायक और विधान पार्षद के साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही. प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया. उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित बदसलूकी के मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए. बीजेपी नेताओं ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले नेताओं को ऐसे मामलों पर भी जवाबदेही तय करनी चाहिए. पार्टी कार्यकर्ताओं ने यौन शोषण के आरोपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध जताया.
राहुल गांधी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर- संजय गुप्ता
बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद ने जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था को शर्मसार किया है. गुप्ता के मुताबिक, वायवा में अंक बढ़ाने के नाम पर छात्राओं के यौन शोषण के आरोप लगे हैं और शिकायतों की जांच करने वाली समिति में भी इन आरोपों की पुष्टि हुई है. उन्होंने इसे कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र बताते हुए पार्टी से इस मामले में जवाब देने की मांग की.
राहुल गांधी माफी मांगें- संजीव चौरसिया
बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और महिलाओं के शोषण के आरोपी सांसद को अपने साथ लेकर घूमते हैं. उन्होंने मांग की कि कांग्रेस संबंधित सांसद का तत्काल इस्तीफा ले और राहुल गांधी इस मामले में माफी मांगें. संजीव चौरसिया ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित बदसलूकी के मामले को लेकर भी राहुल गांधी से माफी की मांग की.
''राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस की प्रदर्शन करते हैं. विपक्षी गठबंधन चुनाव के दौरान एकजुट होकर मेहनत नहीं करता और हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने लगता है. विपक्ष को जनता को गुमराह करने के बजाय अपनी राजनीतिक कमियों पर ध्यान देना चाहिए.''- संजीव चौरसिया, बीजेपी विधायक
'कांग्रेस का महिलाओं के प्रति विरोधी रवैया'
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी राहुल गांधी से महिलाओं से माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद पर यौन शोषण के आरोप लगने के बावजूद पार्टी की ओर से इस्तीफे की मांग नहीं किया जाना कांग्रेस के चरित्र को उजागर करता है. बचौल ने दावा किया कि सांसद पर 11 लड़कियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे. जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया. इसके बावजूद कांग्रेस अपने सांसद को बचाने में लगी है. बचौल ने कहा कि बीजेपी इसी रवैये के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को महिलाओं के प्रति अपना महिला विरोधी रवैया खत्म करना होगा.
डाकबंगला चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरते हुए यौन शोषण के आरोपी सांसद के इस्तीफे और राहुल गांधी से माफी की मांग उठाई. प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि महिलाओं से जुड़े गंभीर आरोपों के मामलों में कांग्रेस अपना यह नीति खत्म करे और महिलाओं के हक में उनके अधिकार के लिए बोले. इस मौके पर पार्टी के बड़ी संख्या में विधायक और विधान परिषद भी मौजूद रहे. यौन शोषण के आरोपी सांसद के तस्वीर के ऊपर जूता मार कर और राहुल गांधी की तस्वीर जलाकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
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