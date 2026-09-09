पाकुड़ में भाजपाईयों ने किया समाहरणालय का घेराव, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग
पाकुड़ में भाजपा की ओर से समाहरणालय घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : September 9, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 9:02 PM IST
पाकुड़: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ समाहरणालय का घेराव किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की .
बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना
पाकुड़ समाहरणालय घेराव का नेतृत्व झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया. उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत शासनकाल में पैसे लेकर नौकरी बेचने का काम किया गया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच सरकार ने वैसे अधिकारी को सौंपी है जो खुद विवादों से घिरे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए हेमंत सरकार ने तानाशाही और दमनकारी नीति अपनाकर निर्दोष छात्रों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया.
उन्होंने कहा कि झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से नहीं कराई गई और छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में डीसी कार्यालय में घुसने का काम किया जाएगा. समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी, जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.
प्रदर्शन में ये भी थे शामिल
मौके पर प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी, प्रदेश मंत्री कृष्णा महतो, पाकुड़ प्रभारी निवास मंडल, जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू, अल्पसंख्यक मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री मिस्फीका हसन, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दुर्गा मरांडी, पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय, विवेकानंद तिवारी, मीरा प्रवीण सिंह, जिला महामंत्री रुपेश कुमार भगत ने भी संबोधित किया.
ये भी पढ़ें-
दुमका में समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए बाबूलाल, परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने JSSC-CGL मामले में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच कराने की मांग
JSSC-CGL जांच पर सरकार बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, ETV Bharat का वीडियो शेयर कर पूछा- पहले सीआईडी जांच सही थी या अब?