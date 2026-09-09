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पाकुड़ में भाजपाईयों ने किया समाहरणालय का घेराव, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग

पाकुड़ समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में शामिल बाबूलाल मरांडी व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पाकुड़: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ समाहरणालय का घेराव किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की .

बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना

पाकुड़ समाहरणालय घेराव का नेतृत्व झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया. उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत शासनकाल में पैसे लेकर नौकरी बेचने का काम किया गया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच सरकार ने वैसे अधिकारी को सौंपी है जो खुद विवादों से घिरे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए हेमंत सरकार ने तानाशाही और दमनकारी नीति अपनाकर निर्दोष छात्रों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से नहीं कराई गई और छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में डीसी कार्यालय में घुसने का काम किया जाएगा. समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी, जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.