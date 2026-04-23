मनेंद्रगढ़ में बीजेपी का उग्र प्रदर्शन,महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर गुस्सा, कांग्रेस के खिलाफ फूंका पुतला
मनेंद्रगढ़ में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया.जिसे बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 23, 2026 at 12:02 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस के रुख और बयानबाजी के खिलाफ बीजेपी हमलावर है.इसी कड़ी में एमसीबी जिले में महिला विंग ने प्रदर्शन किया. शहर के प्रमुख भगत सिंह तिराहे पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.इस दौरान कांग्रेस का पुतला भी फूंका गया.
महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर मोर्चा संभाला. उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कांग्रेस पर इसका विरोध करने का आरोप लगाया.महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला हितों की अनदेखी करती आई है और वर्तमान में भी उसकी यही मानसिकता उजागर हो रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी- कोमल पटेल, महिला मोर्चा बीजेपी
वहीं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग न केवल निंदनीय है, बल्कि पूरे देश का अपमान भी है. उन्होंने इसे कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक बताते हुए तत्काल माफी की मांग की.
प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और कांग्रेस को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए-अंकित शर्मा जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा
प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर कांग्रेस विरोधी नारे लगाए. पुतला दहन के साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश खुलकर जाहिर किया. कुछ समय के लिए पूरे क्षेत्र का माहौल गर्म रहा और बड़ी संख्या में राहगीर भी इस प्रदर्शन को देखने के लिए मौके पर जुटे.
पार्टी लगातार अपनी मर्यादा खोती जा रही है और जनता सब देख रही है. यह विरोध केवल मनेंद्रगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में बीजेुी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं- प्रवीण सिंह,जिला मंत्री
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं से बयानबाजी में संयम बरतने और देश की जनता से माफी मांगने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. मनेंद्रगढ़ में आयोजित ये प्रदर्शन बीजेपी के व्यापक आंदोलन का हिस्सा रहा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध जताया.
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