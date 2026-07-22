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BJP Protest : राहुल गांधी पर हमलावर हुई भाजपा, जयपुर में पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने छोड़ी वाटर कैनन

पैदल मार्च करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )