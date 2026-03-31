मिशन 2027! 8 से 11 अप्रैल तक बीजेपी का हल्ला बोल, सुक्खू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी बीजेपी
राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया. साथ ही 8 से 11 अप्रैल तक प्रदर्शन का ऐलान किया
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 2:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने और एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले ने अब एक राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इन फैसलों को 'जनविरोधी' करार देते हुए प्रदेश भर में आंदोलन और धरने की योजना बनाई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने ऐलान किया है कि पार्टी 8 से 11 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन करेगी.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल पर ₹5 सेस लगाकर और वैट (VAT) में बढ़ोतरी कर सरकार आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा, इस फैसले से न केवल आम उपभोक्ता, बल्कि व्यापारी, टैक्सी ऑपरेटर, बस मालिक और ट्रक यूनियन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। महंगाई के इस बोझ ने हर वर्ग की कमर तोड़ दी है.
एंट्री टैक्स पर बढ़ता विवाद
डॉ. बिंदल ने एंट्री टैक्स के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 'छोटी-बड़ी गाड़ियों पर लगाया गया यह टैक्स हिमाचल के पर्यटन और व्यापार के लिए घातक साबित हो रहा है. पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में हो रहा विरोध हिमाचल के ट्रांसपोर्टर्स के रोजगार पर संकट पैदा कर रहा है. यदि सरकार ने सेस और एंट्री टैक्स के फैसले तुरंत वापस नहीं लिए, तो भाजपा सड़कों पर उतरकर ईंट से ईंट बजा देगी. बीजेपी हर हाल में जनता के साथ खड़ी है और महंगाई के इस अन्यायपूर्ण बोझ के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी. कांग्रेस सरकार ने बिजली के दामों में भारी वृद्धि, स्टांप ड्यूटी में इजाफा, राशन और सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी कर हर वर्ग को आर्थिक रूप से परेशान किया है, जिससे प्रदेश में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया है.'
केंद्र की ₹3,920 करोड़ की मदद का आभार
एक ओर जहा प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया, वहीं डॉ. बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को ₹3,920 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की है. बिंदल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश का बजट ₹58 हजार करोड़ से घटकर ₹54 हजार करोड़ रह गया था, लेकिन केंद्र की इस संजीवनी से बजट फिर से ₹58 हजार करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है. यह सहायता प्रदेश के रुके हुए विकास को फिर से गति देगी और भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल के हितों के साथ कोई समझौता न हो.
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