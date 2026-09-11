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गोड्डा में हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा-परीक्षाओं में गड़बड़ी की हो सीबीआई जांच

संबोधित करते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गोड्डा: JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग और छात्रों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गोड्डा समाहरणालय का घेराव किया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा.

सीबीआई जांच की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में JPSC-JSSC सहित तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर हेमंत सरकार को दोषी ठहराया और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि झारखंड में JPSC-JSSC सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर पिछले महीने छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था. इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उलटा छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने एफआईआर को निरस्त करने की मांग की.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीआईडी जांच करवा रही है, ताकि सभी दोषी बच निकले.उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विनय चौबे बरी होकर पुनः योगदान दे दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा क्या है. इसलिए सरकार सीबीआई जांच से बच रही है.