गोड्डा में हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, कहा-परीक्षाओं में गड़बड़ी की हो सीबीआई जांच
गोड्डा में बाबूलाल मरांडी समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : September 11, 2026 at 4:48 PM IST
गोड्डा: JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग और छात्रों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गोड्डा समाहरणालय का घेराव किया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा.
सीबीआई जांच की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में JPSC-JSSC सहित तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर हेमंत सरकार को दोषी ठहराया और सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि झारखंड में JPSC-JSSC सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर पिछले महीने छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था. इस दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उलटा छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने एफआईआर को निरस्त करने की मांग की.
राज्य सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीआईडी जांच करवा रही है, ताकि सभी दोषी बच निकले.उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विनय चौबे बरी होकर पुनः योगदान दे दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा क्या है. इसलिए सरकार सीबीआई जांच से बच रही है.
सीआईडी जांच महज आईवॉशः बाबूलाल
उन्होंने राज्य में तमाम नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि राज्य में नौकरियां बेची गई हैं और सरकार जांच के नाम पर आईवॉश कर रही है. बाबूलाल ने कहा कि दागदार छवि वाले जांच एजेंसी के प्रमुख हैं. ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच रिपोर्ट क्या आएगी.
गोड्डा में समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल, महगामा के पूर्व विधायक सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए.
ये भी पढ़ें-
पाकुड़ में भाजपाईयों ने किया समाहरणालय का घेराव, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग
दुमका में समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए बाबूलाल, परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग
JSSC-CGL जांच पर सरकार बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, ETV Bharat का वीडियो शेयर कर पूछा- पहले सीआईडी जांच सही थी या अब?