ETV Bharat / state

गिरिडीह में भाजपा के प्रदर्शन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कहा- सीबीआई जांच से ही फर्जी लोग जाएंगे होटवार

गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते भाजपा नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: झारखंड के छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर व गिरिडीह ग्रामीण के नेतृत्व में शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने, नौकरी को छात्रों का अधिकार बताते हुए निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने व शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की. इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है. कई लोगों ने रिश्वत देकर नौकरी ली है. हमारी मांग है कि दोनों मामलों की सीबीआई जांच हो. सीबीआई जांच से ही रिश्वत के बल पर फर्जी नौकरी लेनेवाले और नौकरी बेचने वाले होटवार जेल जाएंगे. बाबूलाल ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग राज्य सरकार से की.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्टेडियम में हुआ कार्यकर्ताओं का जुटान