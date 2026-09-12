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गिरिडीह में भाजपा के प्रदर्शन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कहा- सीबीआई जांच से ही फर्जी लोग जाएंगे होटवार

गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी ने समाहरणालय का घेराव किया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा.

BJP protest
गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते भाजपा नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 5:35 PM IST

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गिरिडीह: झारखंड के छात्रों की आवाज को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह महानगर व गिरिडीह ग्रामीण के नेतृत्व में शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने, नौकरी को छात्रों का अधिकार बताते हुए निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने व शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की. इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रदर्शन के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है. कई लोगों ने रिश्वत देकर नौकरी ली है. हमारी मांग है कि दोनों मामलों की सीबीआई जांच हो. सीबीआई जांच से ही रिश्वत के बल पर फर्जी नौकरी लेनेवाले और नौकरी बेचने वाले होटवार जेल जाएंगे. बाबूलाल ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग राज्य सरकार से की.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्टेडियम में हुआ कार्यकर्ताओं का जुटान

इससे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत राय और महेंद्र वर्मा के नेतृत्व के भाजपा कार्यकर्ताओं का जुटान गिरिडीह स्टेडियम में हुआ. यहां से सभी पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी करते हुए समाहरणालय पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान विधायक मंजू कुमारी, विधायक नागेंद्र महतो के अलावा भाजपा नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, डॉ. रविंद्र राय, लक्ष्मण सिंह, दिनेश यादव, चुन्नूकांत, मुनिया देवी, विनय सिंह, संजीव, संदीप डंगाइच, नवीन सिन्हा, सुरेश मंडल समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे.

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