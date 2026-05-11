बिजली-पानी संकट पर भाजपा का हल्ला बोल, समाहरणालय के सामने घड़ा लेकर पहुंचीं महिलाएं
धनबाद में बीजेपी ने समाहरणलय के सामने बिजली और पानी की समस्या को लेकर घड़ा फोड़कर विरोध जताया है.
Published : May 11, 2026 at 5:22 PM IST
धनबाद: लगातार गहराते बिजली और पेयजल संकट के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनबाद समाहरणालय के समक्ष घड़े के साथ प्रदर्शन किया. साथ ही प्रतीकात्मक रूप से घड़ा फोड़कर राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया. भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए.
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं आम जनता की जीवनरेखा हैं. लेकिन झारखंड में दोनों का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘हर घर नल जल’ योजना राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा का यह आंदोलन राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का अहसास कराने और नींद से जगाने के उद्देश्य से किया गया है.
8 से 10 घंटा गुल रहती है बिजली: रागिनी सिंह
आंदोलन में शामिल झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल रहती है. बिजली नहीं रहने से जलापूर्ति व्यवस्था ठप हो जाती है. जिससे लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक कठिनाई महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है.
वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जिले में बिजली और पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है. भीषण गर्मी में जहां महिलाओं को घरों में आराम करना चाहिए, वहीं उन्हें सिर पर घड़े लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है. यह राज्य सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है. इस संयुक्त विरोध प्रदर्शन में सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, पूर्व निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, तारा देवी समेत भाजपा के ग्रामीण और महानगर जिला इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए.
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