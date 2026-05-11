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बिजली-पानी संकट पर भाजपा का हल्ला बोल, समाहरणालय के सामने घड़ा लेकर पहुंचीं महिलाएं

माथे पर मटका लेकर विरोध करती महिलाएं ( ईटीवी भारत )