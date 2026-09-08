दुमका में समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए बाबूलाल, परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग
दुमका में भाजपा की ओर से समाहरणालय घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी शामिल हुए.
Published : September 8, 2026 at 5:30 PM IST
दुमका: जेएसएससी-जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा की ओर से मंगलवार को दुमका समाहरणालय का घेराव किया गया. भाजपा के इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा.
इस दौरान झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सीआईडी सरकार की दलाल के तरह काम करती है और उनके लिए पैसा वसूली का काम करती है. झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जो उनके द्वारा जांच की जा रही है , वह सही नहीं हो सकती.
बाबूलाल ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है उसमें निश्चित रूप से सीएम हेमंत सोरेन की भी सहभागिता है. ऐसे में मामलों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए. साथ ही इस कदाचार के विरोध में आंदोलन में शामिल छात्रों पर जो मुकदमे दायर किए गए उसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की.
सीआईडी की जांच महज आईवॉशः बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीआईडी के द्वारा जो जांच की जा रही है वह सिर्फ आईवॉश है. उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच भी सीआईडी के द्वारा की गई थी और उसमें झारखंड के कई वरीय अधिकारियों को जेल भेजा गया था, लेकिन उचित समय पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से सभी को जमानत मिल गई और वे बाहर हैं.
बाबूलाल ने कहा कि इस बार भी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, पर उसमें आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि जेपीएससी के अध्यक्ष को भले ही गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन आयोग के किसी भी सदस्य से पूछताछ तक नहीं की गई. साथ ही उन्होंने कहा कि जेएससीसी के किसी भी पदधारक के खिलाफ अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है. कुल मिलाकर सीआईडी की कार्रवाई को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है.
व्यापक आंदोलन की चेतावनी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई जांच और स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आज हम लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया है. अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो जेल भरो अभियान सहित हमलोग और बड़े आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि स्टूडेंटस जब हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे थे, तब झामुमो के गुंडे जाकर उनके साथ हाथापाई की, पर झामुमो के गुंडों के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और भोले भाले छात्रों पर एफआईआर हो गई.
भाजपा का विरोध प्रदर्शन
झारखंड प्रदेश भाजपा के निर्देश पर आज दुमका जिला भाजपा की ओर से समाहरणालय घेराव कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से शामिल हुए. इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें-
बाबूलाल मरांडी ने JSSC-CGL मामले में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच कराने की मांग
JSSC-CGL जांच पर सरकार बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, ETV Bharat का वीडियो शेयर कर पूछा- पहले सीआईडी जांच सही थी या अब?
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र, प्रशांत कुमार को जेएसएससी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग