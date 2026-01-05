ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव की मांग पर बुंडू में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, ईवीएम व दलीय आधार पर चुनाव की उठी जोरदार आवाज

रांचीः झारखंड में नगर निकाय चुनाव अविलंब कराने की मांग को लेकर रांची के बुंडू में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. सोमवार को बुंडू अनुमंडल कार्यालय के समक्ष भाजपा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. जहां दलीय आधार पर चुनाव, ईवीएम से मतदान और चुनाव में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला गया.

राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी

इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. नेताओं ने कहा कि चुनाव टालकर सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. धरना समाप्ति के बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल कार्यालय में मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और जल्द चुनाव कराने की मांग की.

चुनाव टालना संविधान और लोकतंत्र का अपमान- प्रदीप वर्मा

राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव समय पर कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन झारखंड में जानबूझकर इसे टाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतदान और काउंटिंग दोनों तेज और पारदर्शी होती है, फिर भी सरकार चुनाव से भाग रही है. जनता के जनादेश से डर रही है सरकार को आगामी चुनावों में हार का डर सता रहा है. इसी वजह से अब तक नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है.

बिना चुनी हुई निकाय के विकास असंभव- राजा पीटर