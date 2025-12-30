ETV Bharat / state

महिलाओं पर FIR के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, जयराम बोले- नशे के खिलाफ लड़ने वालों को सजा क्यों?

बिलासपुर: बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली महिलाओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है. बरमाणा क्षेत्र के लगट गांव में चिट्टे और नशे की रोकथाम के लिए रात में ठिकरी पहरा देने वाली महिलाओं पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बिलासपुर मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए. भाजपा द्वारा आयोजित यह विरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा. नारेबाजी के साथ निकाले गए इस मार्च में सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया गया. प्रदर्शन के बाद भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले में हस्तक्षेप की मांग की. महिलाओं पर FIR के विरोध में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन (ETV BHARAT) जयराम ने सरकार पर साधा निशाना इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया. उन्होंने कहा कि लगट गांव की महिलाएं समाज और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए स्वेच्छा से पहरा दे रही थीं. लेकिन सरकार ने उनके प्रयासों की सराहना करने के बजाय उन पर एफआईआर दर्ज कर दी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. नशा माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं?