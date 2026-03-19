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हिमाचल में 'माफिया राज' के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार को बताया जिम्मेदार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'आज हिमाचल प्रदेश में माफिया दनदना रहे हैं. प्रदेश में माफिया राज सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में जाने से पहले प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल के नेता माफिया राज के खिलाफ पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही भाजपा नेताओं ने सुखविंदर सरकार पर माफिया लोगों को संरक्षण देने के आरोप लगाए.

हिमाचल में 'माफिया राज' के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिरमौर में 25 पेड़ों के काटने की परमिशन के नाम पर 300 से ज्यादा पेड़ों को काटने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. जयराम ठाकुर ने कहा कि आज से पहले प्रदेश में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही. ऊना बद्दी में गोलियां चल रही है. कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन के बाद हिमाचल में माफिया गतिविधियां बढ़ी हैं. प्रदेश में ड्रग, खनन, वन, कबाड़ और शराब माफिया सक्रिय हैं. जिला मंडी के धर्मपुर में लकड़ी के बड़े स्तर पर संग्रहण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अनुमति से पहले ही लकड़ी जमा कर ली गई और जांच के दौरान सबूत छिपाने की कोशिश में लकड़ी ब्यास नदी में फेंकी गई. जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जोर-शोर के साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर जाने के मुद्दे उठाती रहेगी.

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