पीएम मोदी के खिलाफ खड़गे का आपत्तिजनक बयान, भड़की बीजेपी का छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 10:51 PM IST
कांकेर/ धमतरी/ एमसीबी: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया. अब इस बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी और भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन किया है. कांकेर से लेकर एमसीबी तक बीजेपी का विरोध जारी रहा.
कांकेर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन
पीएम के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में कांकेर में भारतीय जनता पार्टी ने पुतला दहन कर प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया. बीजेपी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है. राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से कथित टिप्पणी पर जवाब देने की मांग की.
धमतरी में भाजयुमो का हल्ला बोल
मल्लिकार्जुन खरगे की कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. शहर के गांधी मैदान में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने खरगे का पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे से देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी व्यक्ति के दिवंगत पिता को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष का बयान राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे कांग्रेस की सोच उजागर होती है.
भाजयुमो जिलाध्यक्ष शुभांक मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा है और इस पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा के विरुद्ध है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक इस मामले में माफी नहीं मांगी जाती, युवा मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगा. उनके मुताबिक, राजनीति में असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन विरोध के नाम पर किसी के परिवार और दिवंगत परिजनों को लेकर टिप्पणी करना स्वीकार नहीं किया जा सकता
राजेश शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू एवं सनातन धर्म के प्रति नफरत भरी हुई है. हालांकि, यह भाजपा नेता का राजनीतिक आरोप है. उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक बहस का स्तर गिरता है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है.
एमसीबी में भी हुआ विरोध प्रदर्शन
एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.