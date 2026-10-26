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पीएम मोदी के खिलाफ खड़गे का आपत्तिजनक बयान, भड़की बीजेपी का छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

कांकेर/ धमतरी/ एमसीबी: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया. अब इस बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी और भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन किया है. कांकेर से लेकर एमसीबी तक बीजेपी का विरोध जारी रहा.

कांकेर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन पीएम के पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में कांकेर में भारतीय जनता पार्टी ने पुतला दहन कर प्रदर्शन किया. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया. बीजेपी नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है. राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक विरोध के दौरान भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से कथित टिप्पणी पर जवाब देने की मांग की.