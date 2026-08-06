झारखंड विधानसभा में दिखी मास्क पॉलिटिक्स, अनोखे अंदाज में भाजपा ने सरकार को घेरा!
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा ने अनोखे अंदाज में सरकार को घेरा है.
Published : August 6, 2026 at 3:32 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भाजपा ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और CBI जांच की मांग को लेकर सदन के भीतर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. भाजपा के विधायक छात्रों के आंदोलन के समर्थन में प्रिंटेड मास्क पहनकर सदन पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया.
छात्रों के आंदोलन के समर्थन में भाजपा का प्रदर्शन
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि JPSC और JSSC परीक्षाओं में नौकरी बेचे जाने के आरोपों के विरोध में झारखंड के छात्र पिछले दो सप्ताह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की CBI जांच की मांग पर अनुशंसा करने के बजाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं. इसी चुप्पी के विरोध में भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर मास्क पहनकर विरोध दर्ज कराया.
CBI जांच तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब तक राज्य सरकार JPSC और JSSC में कथित धांधली की CBI जांच की अनुशंसा नहीं करती, तब तक भाजपा का संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
मास्क पर लिखे थे सरकार को घेरने वाले नारे
भाजपा विधायकों के मास्क पर 'जागो सरकार, होश में आओ', 'JPSC, JSSC-CGL की धांधली पर जवाब दो', 'नौकरी हमारा हक, बिकाऊ नहीं', 'मेहनत हमारी, सफलता हमारी', 'हक हमारा, धांधली बंद करो', 'नौकरी दो' और 'हम चुप नहीं बैठेंगे, हक लेकर रहेंगे' जैसे नारे मास्क पर प्रिंट किए गए थे.
JSSC-CGL परीक्षा विवाद का वीडियो जारी
इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने दिसंबर 2024 के शीतकालीन सत्र का अपना एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि उस समय भी उन्होंने JSSC-CGL परीक्षा परिणाम पर सवाल उठाते हुए CBI जांच की मांग की थी. बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अब तो पूरे देश में झारखंड के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित सीट बिक्री की CBI जांच की मांग उठ रही है और छात्रों के आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार को छात्रों की आवाज सुनते हुए CBI जांच सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो छात्रों के अधिकारों की इस लड़ाई में भाजपा का आंदोलन आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा.
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