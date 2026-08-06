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झारखंड विधानसभा में दिखी मास्क पॉलिटिक्स, अनोखे अंदाज में भाजपा ने सरकार को घेरा!

सदन में मास्क लगाकर बैठे नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य भाजपा के सदस्य ( ETV Bharat )