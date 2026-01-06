निकाय चुनाव में देरी पर गरजी भाजपा, धनबाद में धरना देकर सरकार को चेताया
निकाय चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी ने धनबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
Published : January 6, 2026 at 6:03 PM IST
धनबाद: झारखंड में निकाय चुनाव में देरी को लेकर प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चुनाव की तिथि घोषणा में हो रही देरी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं. बीजेपी ने धनबाद नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक दिवसीय धरना दिया.
निकाय चुनाव न कराना, लोकतंत्र से खिलवाड़: बीजेपी
धनबाद नगर निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे भाजपा नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है. बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि चुनाव दलीय आधार पर हो और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए. इस मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हेमंत सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की कोशिश सरकार की नीयत पर सवाल खड़ी करती है.
सरकार नहीं सुनी तो आंदोलन तेज होगी: बीजेपी विधायक
बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो भाजपा का आंदोलन और तेज होगा. हम लड़ाई को हर स्तर तक ले जाएंगे और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे. वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि पिछले पांच साल से निकाय चुनाव लंबित हैं. जिसकी वजह से विकास कार्य भी रुक गई है. उन्होंने इसे जनता के अधिकारों की अनदेखी बताया.
निकाय चुनाव की तिथि की देरी और सरकार की चुप्पी ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है. बीजेपी द्वारा आयोजित धरना में पूर्व सांसद पीएन सिंह समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने कहा कि अगर जल्द ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो भाजपा का प्रदर्शन और तेज होगा.
