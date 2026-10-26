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मल्लिकार्जुन खरगे के 'बाप भी जाएगा' वाले बयान पर BJP का देशव्यापी प्रदर्शन, जयराम बोले- कांग्रेस की राजनीति में अब न विचार बचे, न मर्यादा!

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर BJP का देशव्यापी प्रदर्शन ( ETV Bharat )

शिमला: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के प्रति कथित रूप से की गई टिप्पणी पर भाजपा भड़क गई है. भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है. भाजपा नेताओं ने खरगे से माफी मांगने की मांग की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पीएम मोदी के पिता पर की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी व्यक्ति के दिवंगत पिता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना भारतीय संस्कृति, सामाजिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है.

कांग्रेस की राजनीति में अब न विचार बचे हैं, न मर्यादा!' वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर मल्लिकार्जुन खरगा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के स्वर्गीय पिता जी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की घटिया राजनीति को दर्शाती है. कभी मोदी जी की पूजनीय माताजी पर टिप्पणी, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहना, तो कभी 'चायवाला' कहकर मजाक उड़ाना कांग्रेस का यही चरित्र बार-बार सामने आया है. राहुल गांधी की फेल्ड लांचिंग और लगातार मिल रही चुनावी हार से हताश कांग्रेस अब जनहित के मुद्दों पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत अपमान को अपना हथियार बना रही है. याद रखिए, मोदी जी को गाली देकर कांग्रेस जनता का विश्वास कभी नहीं जीत सकती. जनता हर बार अपने जनादेश से ऐसी राजनीति का जवाब देती आई है और आगे भी देती रहेगी."