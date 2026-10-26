मल्लिकार्जुन खरगे के 'बाप भी जाएगा' वाले बयान पर BJP का देशव्यापी प्रदर्शन, जयराम बोले- कांग्रेस की राजनीति में अब न विचार बचे, न मर्यादा!
हिमाचल में भाजपा नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी अक्षम्य, देश से माफी मांगें मल्लिकार्जुन खरगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 11:44 AM IST
शिमला: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता के प्रति कथित रूप से की गई टिप्पणी पर भाजपा भड़क गई है. भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है. भाजपा नेताओं ने खरगे से माफी मांगने की मांग की है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पीएम मोदी के पिता पर की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी व्यक्ति के दिवंगत पिता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना भारतीय संस्कृति, सामाजिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है.
कांग्रेस की राजनीति में अब न विचार बचे हैं, न मर्यादा!'
वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर मल्लिकार्जुन खरगा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के स्वर्गीय पिता जी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की घटिया राजनीति को दर्शाती है. कभी मोदी जी की पूजनीय माताजी पर टिप्पणी, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहना, तो कभी 'चायवाला' कहकर मजाक उड़ाना कांग्रेस का यही चरित्र बार-बार सामने आया है. राहुल गांधी की फेल्ड लांचिंग और लगातार मिल रही चुनावी हार से हताश कांग्रेस अब जनहित के मुद्दों पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत अपमान को अपना हथियार बना रही है. याद रखिए, मोदी जी को गाली देकर कांग्रेस जनता का विश्वास कभी नहीं जीत सकती. जनता हर बार अपने जनादेश से ऐसी राजनीति का जवाब देती आई है और आगे भी देती रहेगी."
'देश से माफी मांगें मल्लिकार्जुन खरगे'
वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया है. ऐसे व्यक्तित्व के परिवार के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार की भाषा और भावनाओं का प्रदर्शन किया, वह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है.
राजीव बिंदल ने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की टिप्पणियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है. राजनीति में विचारों का विरोध हो सकता है, नीतियों की आलोचना हो सकती है, लेकिन किसी के माता-पिता और परिवार को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है. मल्लिकार्जुन खरगे अपने कथित वक्तव्य के लिए देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक असफलताओं और चुनावी पराजयों से सबक लेने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने में लगी हुई है. कांग्रेस नेतृत्व अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के स्थान पर राजनीतिक वातावरण को कटु बनाने का प्रयास कर रहा है."
कांग्रेस पर देश में अराजकता पैदा करने का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेतृत्व पर देश में अराजकता का वातावरण पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और देश की जनता किसी भी प्रकार की अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करने की अपील की.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत को बांग्लादेश जैसी परिस्थितियों की ओर धकेलने संबंधी कथित विचार अत्यंत चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहां राजनीतिक मतभेदों का समाधान संविधान तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है. कांग्रेस की गाली-गलौज, व्यक्तिगत टिप्पणियां और राजनीतिक आरोप भाजपा के कार्यकर्ताओं के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते. राजीव बिंदल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. राजनीतिक शुचिता, शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना प्रत्येक राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व का दायित्व है.
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