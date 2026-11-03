ETV Bharat / state

गिरिडीह और हजारीबाग में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ हल्लाबोल, पदयात्रा के जरिए साधा राहुल गांधी पर निशाना

लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ ( ETV BHARAT )

गिरिडीह/हजारीबाग: भाजपा द्वारा 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा भाजपा नेता अमर बाउरी समेत कई शामिल हुए. यात्रा के तहत भाजपा नेताओं ने पूरे शहर का भ्रमण किया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तब से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री को लगातार गालियां देना, इस देश को बदनाम करने, इस देश को कमजोर करने का हरेक हथकंडा कांग्रेस अपना रही हैं.

कांग्रेस का काम नाटक करना: आदित्य साहू