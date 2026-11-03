गिरिडीह और हजारीबाग में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ हल्लाबोल, पदयात्रा के जरिए साधा राहुल गांधी पर निशाना
बीजेपी ने गिरिडीह और हजारीबाग में 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' रैली निकालकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.
Published : November 3, 2026 at 6:03 PM IST
गिरिडीह/हजारीबाग: भाजपा द्वारा 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा भाजपा नेता अमर बाउरी समेत कई शामिल हुए. यात्रा के तहत भाजपा नेताओं ने पूरे शहर का भ्रमण किया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, तब से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री को लगातार गालियां देना, इस देश को बदनाम करने, इस देश को कमजोर करने का हरेक हथकंडा कांग्रेस अपना रही हैं.
कांग्रेस का काम नाटक करना: आदित्य साहू
जहां तक एसआईआर प्रकिया की बात हैं, तो इस प्रकिया में कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं, फिर इस प्रक्रिया को बदनाम भी करते हैं. वैसे कांग्रेस के कार्यकाल में भी एसआईआर प्रकिया हो चुकी हैं. जब चुनाव आयोग संविधान के तहत कार्य किया जा रहा हैं, तो कांग्रेस नाटक करने का काम कर रही हैं. कांग्रेस के साथ विपक्ष के लोग चाहते हैं कि जो विदेशी हैं, वह यहां का मतदाता बने रहे. जब ऐसे घुसपैठियों की छटनी हो रही हैं, तो विपक्ष चुनाव आयोग को बदनाम करने में जुटी हैं.
कांग्रेस पर देश विरोधी व्यवहार का आरोप
कांग्रेस को लगता हैं कि पीएम के पद पर सिर्फ नेहरू परिवार के लोगों को बैठने का अधिकार हैं. इन्हें यह पसंद नहीं की एक गरीब मां-बाप का बेटा कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बना है. ये लोग पीएम के दिवंगत माता-पिता तक को 'गाली' दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इस देश विरोधी व्यवहार पर लोगों में काफी गुस्सा हैं और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा हैं. लोग साफ कह रहे हैं कि पीएम को बदनाम करना बंद करों अन्यथा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस देश से छोड़कर भागने के लिए जनता मजबूर करेगी.
“लोकतंत्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा—अराजकता के विरुद्ध जनशक्ति का संकल्प!” देश में अराजकता फैलाकर सत्ता परिवर्तन का सपना देखने वाले इंडी गठबंधन एवं राहुल गांधी के षड्यंत्रों के विरुद्ध आज भाजपा गिरिडीह जिला द्वारा आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में सम्मिलित होकर संबोधित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री बाबुलाल मरांडी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बालमुकुंद सहाय जी, प्रदेश महामंत्री श्री अमर बाउरी जी, प्रदेश मंत्री श्री सरोज सिंह जी, श्रीमती शालिनी बैसिखियार जी, श्री दिलीप वर्मा जी, विधायक श्रीमती मंजू कुमारी जी, पूर्व विधायक श्री निर्भय शाहाबादी जी, द्वय जिला अध्यक्ष श्री रंजीत रॉय जी, श्री महेंद्र वर्मा जी, जिला प्रभारी श्री संजय सिंह जी सहित वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में देवतुल्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। @blsanthosh— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) November 3, 2026
घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस कर रही हैं आंदोलन
इससे पहले पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा एक नवंबर की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 13 करोड़ मतदाता का नाम एसआईआर में काटा गया है. यह पूरी तरह से बेबुनियाद और लोगों को भ्रमित करने वाला बयान हैं. दरअसल, जिस 13 करोड़ का आंकड़ा कांग्रेस दे रही हैं, उसकी सच्चाई यह हैं कि 13 करोड़ में से 6.25 करोड़ मतदाता तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए हैं.
'घुसपैठियों' के सपोर्ट में कांग्रेस!
वहीं 2.8 करोड़ वैसे मतदाता थे, जिनका निधन हो चुका हैं जबकि 1 करोड़ वैसे मतदाता हैं, जिनका नाम अलग-अलग मतदाता सूची में था और रही बात 3 करोड़ की तो ये वही मतदाता हैं, जो विदेशी हैं. इन्हीं 'घुसपैठियों' को बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह का आंदोलन कर रही हैं.
लोकतंत्र की गरिमा, संवैधानिक मूल्यों और जनहित की रक्षा के संकल्प के साथ आज गिरिडीह में आयोजित “लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा” में शामिल हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री @AdityaPdSahu, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 3, 2026
ये थे मौजूद
पदयात्रा में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, विनय सिंह, मुकेश जालान, दिनेश यादव, रंजीत राय, महेंद्र वर्मा, कामेश्वर पासवान, संजीव सिंह, संजीत सिंह, शालिनी वैशाखियार, मिथुन चन्द्रवंशी समेत कई नेता मौजूद रहे.
अराजकता के समर्थन में 'कांग्रेस'
लोकतंत्र में कांग्रेस अराजकता फैलाना चाहती है. इसका जवाब देने के लिए आम लोग अब सड़क उतर रही हैं यह आरोप हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लगाए. दरअसल, बीजेपी की ओर से 'लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ' पदयात्रा की शुरूआत हुई है. इसके तहत पूरे देशभर में पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है.
भ्रम फैला रही है कांग्रेस: केंद्रीय मंत्री
हजारीबाग पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है. उसके खिलाफ पूरे देश की जनता इन दिनों सड़कों पर है. यह साफ संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस देशभर में भ्रम फैला रही है. देश के लोगों को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है. कुछ लोग कांग्रेस के साथ विदेशी शक्ति के साथ टूल किट बनकर काम कर रहे हैं. कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. कांग्रेस जहां से चुनाव जीतती है, वहां सब कुछ ठीक है बोलती है. जहां हारती है, वहां से गड़बड़ होने का आरोप लगाती है, जो उसके दोहरे चरित्र को दिखाता है.
लोगों को नहीं कांग्रेस पर विश्वास: बीजेपी
वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस पूरे देश में झूठ की राजनीति कर रही है और भ्रम फैला रही है. इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने पदयात्रा का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सहभागिता भी अधिक देखने को मिल रही है, जो यह बता रहा है कि यहां के लोगों को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है. इन्होंने कहा कि केंद्र की विपक्ष पूरे देशभर में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही संवैधानिक पद पर दुर्भावना के साथ आरोप लग रही है, देश की जनता समय आने पर कांग्रेस को जवाब देगी.
कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में मिलेंगे देशद्रोही!
बिरंची नारायण ने बयान देते हुए कहा कि 'देशद्रोही' कांग्रेस ऑफिस के दफ्तर में मिलेंगे. देश के टुकड़े-टुकड़े गैंग का ठिकाना भी कांग्रेस ऑफिस कादफ्तर है. देश को अराजकता की स्थिति में पहुंचने वाले यही लोग हैं.
हजारीबाग में बीजेपी की ओर से 'लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ' पदयात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, हजारीबाग कार्यक्रम प्रभारी बिरंचि नारायण शामिल हुए.
इसी कड़ी में हजारीबाग में भी आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, प्रभारी बिरंचि नारायण पूर्व विधायक किशुन दास शामिल हुए.
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