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डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की 125वीं स्मरण पक्ष, कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के आला नेता

बीजेपी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वें स्मरण पक्ष कार्यक्रम मनाया. ( Etv Bharat )

रांची: भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद् एवं प्रखर राष्ट्रवादी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पक्ष में बीजेपी महानगर जिला कार्यालय में कार्यक्रम सह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया.

रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं-नेताओं ने भाग लिया. इस कार्यक्रम में वक्तताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रवादी विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया.

मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पार्टी नेता रघुवर दास ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन, राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित रहा. उन्होंने सत्ता नहीं, बल्कि सिद्धांतों की राजनीति की. भारतीय जनता पार्टी आज जिस वैचारिक आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी बनी है, उसकी मजबूत नींव डॉ. मुखर्जी ने रखी थी. ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाए और राष्ट्र प्रथम की भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए.

वर्तमान राज्य सरकार से जनता खुश नहीं- रघुवर दास

उन्होंने झारखंड की वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की जनता आज सरकार से खुश नहीं है. झारखंड में सिंडिकेट की सरकार चल रही है. लूट, हत्या, दुष्कर्म और संगठित अपराध के गिरोह खुलेआम सक्रिय है, जबकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. पूरी हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है. ऐसी जनविरोधी और भ्रष्ट सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर करने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अभी से तैयार रहे. जनता आज भाजपा की ओर आशा और विश्वास भरी निगाहों से देख रही है तथा राज्य में सुशासन और विकास के लिए परिवर्तन चाहती है.

त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत मिसाल थे डॉ. मुखर्जी- सीपी सिंह

रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत मिसाल है. "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे" का उनका उद्घोष केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की एकता का संकल्प था. आज देश में राष्ट्रीय एकात्मता को मिली मजबूती उनके संघर्ष और बलिदान का परिणाम है.