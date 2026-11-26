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सपा के प्रण पत्र को भाजपा अध्यक्ष ने बताया ढकोसला, जनता को छलने का लूटपत्र

पंकज चौधरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी द्वारा जारी प्रण पत्र को ढकोसला पत्र बताते हुए कहा कि जनता समाजवादी पार्टी के किसी भी वायदे पर भरोसा नहीं करेगी. जनता विश्वास उन्हीं के वायदों पर करती है जिनका रिकॉर्ड साफ-सुथरा और जनहित के कार्यों में अच्छा रहा हो. समाजवादी पार्टी का इतिहास भय, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता और तुष्टिकरण की राजनीति का रहा है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सपा ने उत्तर प्रदेश को जिस अराजकता और भय के वातावरण में धकेला था, उसे प्रदेश की जनता आज भी भूली नहीं है. उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का लूटपत्र, धोखापत्र और भ्रमपत्र है. हर चुनाव से पहले सपा भ्रम और फरेब का पुलिंदा लेकर जनता के सामने आती है. उन्हें पता है कि न उनकी सरकार बनने वाली है और न ही उनके वायदे जमीन पर उतरने वाले हैं.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2012 में भी समाजवादी पार्टी ने बड़े-बड़े वायदे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता के हितों के बजाय अपनी तिजोरियां भरने का काम किया. प्रदेश को दंगों, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अपराध की आग में झोंक दिया गया. दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और युवाओं के साथ अन्याय हुआ. सपा शासनकाल में दलित बस्तियों पर हमले हुए, दलित महापुरुषों का अपमान किया गया और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई. अखिलेश यादव को आज संविधान और सामाजिक न्याय की बातें करने से पहले अपने शासनकाल के इन कृत्यों पर जवाब देना चाहिए. अखिलेश बताएं कितने युवाओं को नौकरी दी