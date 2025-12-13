ETV Bharat / state

OBC नेता पंकज चौधरी पर बीजेपी का दांव; सपा के पीडीए पर बड़ा प्रहार, पश्चिम का मोर्चा होगा बड़ी चुनौती

राजनीतिक विश्लेषक अविनाश मिश्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 6% कुर्मी वोट में से कुछ संख्या बढ़कर तो जरूर मिलेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 5:47 PM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी के तौर पर कुर्मी नेता पर बड़ा दांव खेला है. समाजवादी पार्टी के PDA पर यह बीजेपी का बड़ा प्रहार है. उत्तर प्रदेश में करीब 6% कुर्मी वोट बताया जा रहा है. जिसका प्रभाव प्रदेश की अधिकांश विधानसभा सीटों पर है.

भाजपा यादव वोट पर समाजवादी पार्टी के आधिपत्य पर चुनौती देगी, क्योंकि कुर्मी वोट के बंट जाने से बीजेपी को नुकसान हुआ करता था.

जानकारी देते प्रवक्ता संजय चौधरी (Video Credit: ETV Bharat)

पश्चिमी मोर्चे संभालना भी बड़ी चुनौती: प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही जल शक्ति मंत्री भी कुर्मी समाज से आते हैं. ऐसे में बीजेपी ने दो बड़े नेता इस समाज से खड़े कर दिए हैं. इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल के तौर पर उनके पास एनडीए का एक बड़ा सहयोगी भी हो गया है. दूसरी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार पश्चिम के मोर्चे को संभालना भी बड़ी चुनौती होगी.

Photo Credit: ETV Bharat
र्मी वोट बंटने से बीजेपी को नुकसान होता था. (Photo Credit: ETV Bharat)

केवल पंकज चौधरी का नामांकन हुआ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दोनों ही पूर्वांचल से होने के नाते बीजेपी को अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भाजपा नेता को कोई बड़ा पद देना होगा, ताकि इसको बैलेंस किया जा सके. पंकज चौधरी का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए जाएंगे. उनका अकेले नामांकन हुआ है. वे सात बार के महाराजगंज से सांसद हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
चुनाव में शामिल बीजेपी नेता (Photo Credit: ETV Bharat)

कुर्मी बाहुल्य सीटों पर हारी थी बीजेपी: पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई चुनाव में कुर्मी समाज उसे तरह से वोट नहीं दे रहा जैसा भाजपा चाहती है. अपना दल से गठबंधन करने के बावजूद कुर्मी बाहुल्य सीटों पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश मिश्र बताते हैं निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 6% कुर्मी वोट में से कुछ संख्या बढ़कर तो जरूर मिलेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
पंकज चौधरी ने किया नामांकन (Photo Credit: ETV Bharat)

बीजेपी का पलड़ा पूर्वांचल में भारी: बीजेपी के यादव वोट के खिलाफ बीजेपी का या अच्छा दांव है, जो उनको सफलता दिला सकता है. इस गांव को खेलते समय भाजपा को अब एक बैलेंस और करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हैं और प्रदेश अध्यक्ष उनके पड़ोसी जिले महाराजगंज से सांसद हैं. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा पूर्वांचल की ओर भारी पड़ रहा है. बीजेपी को भविष्य में पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भाजपा नेता को बड़ा पद देना होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव (Photo Credit: ETV Bharat)

समावेशी और सर्वस्पर्शी फैसले किये जाएंगे: इससे भाजपा पश्चिम में भी सत्ता संतुलन को साध सके. इस बारे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा समावेशी और सर्वस्पर्शी निर्णय लेगा और पूरे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होगा. भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पूरे उत्तर प्रदेश का ख्याल रखती है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किया जिम्मेदारी होगी जिसको वह पूरा करेगा.

यह भी पढ़ें- 7 बार सांसद और OBC चेहरा, जानिए यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी कौन?

Last Updated : December 13, 2025 at 6:24 PM IST

TAGGED:

BJP EYE ON 6 PERCENT KURMI VOTE
PANKAJ CHAUDHARY NEW PRESIDENT
2027 ASSEMBLY ELECTIONS
CM YOGI ADITYANATH
UP BJP PRESIDENT PANKAJ CHAUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.