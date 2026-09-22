भाजपा अध्यक्ष का दलित कार्यकर्ता के घर भोजन, रविदास मंदिर में पूजा अर्चना, नितिन नवीन के सहारनपुर दौरे के मायने?
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिमी यूपी के सांसदों, विधायकों और पूर्व पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 6:52 PM IST
सहारनपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मंगलवार का सहारनपुर दौरा सिर्फ संगठनात्मक बैठकों तक सीमित नहीं रहा. उनका सीधे अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ता अजब सिंह के घर पहुंचना, परिवार के साथ भोजन करना और संत रविदास मंदिर में पूजा-अर्चना करना दौरे का ऐसा हिस्सा रहा जिसने पार्टी के सामाजिक संपर्क कार्यक्रम को चर्चा में ला दिया.
नितिन नवीन करीब 25 मिनट तक अजब सिंह के घर रुके. उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. खाने में उन्हें अरहर की दाल, रोटी, पुलाव, आलू की सूखी सब्जी, रायता और आइसक्रीम परोसी गई. भोजन से पहले उन्होंने गुरु रविदास मंदिर में पूजा-अर्चना की. स्थानीय लोगों ने उन्हें रविदास महाराज की मूर्ति और पुस्तक भी भेंट की.
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे का पहला बड़ा हिस्सा संगठन था. उन्होंने पश्चिमी यूपी के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व पदाधिकारियों से फीडबैक लिया. इसके बाद वर्तमान सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ संगठन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की. इसी संगठनात्मक कार्यक्रम के बीच अनुसूचित वर्ग के पुराने कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष अजब सिंह के घर भोजन का कार्यक्रम रखा गया था. इससे दौरे में संगठन के साथ सामाजिक संपर्क का पहलू भी जुड़ गया.
आज सहारनपुर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।— Nitin Nabin (@NitinNabin) September 22, 2026
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन वाणी ने सदियों से समाज को मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भाजपा ‘समरसता संकल्प अभियान’ के… pic.twitter.com/JFdqvFUDww
यानी संदेश सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं तक पहुंचने का नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ता और उसके परिवार के साथ सीधे संवाद का भी था. सहारनपुर के सामाजिक समीकरण में अनुसूचित जाति की आबादी महत्वपूर्ण है. 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 7,64,450 है, जो कुल आबादी का 22.1 प्रतिशत है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी 26.1 प्रतिशत दर्ज की गई है.
जिले में सात विधानसभा क्षेत्र हैं और रामपुर मनिहारन सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2022 में भाजपा ने नकुड़, सहारनपुर नगर, देवबंद, रामपुर मनिहारन और गंगोह सीटें जीती थीं, जबकि बेहट और सहारनपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं. ऐसे में दलित समाज के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को पश्चिमी यूपी की राजनीतिक तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है.
अजब सिंह के घर नितिन नवीन ने कहा, संत रविदास की 650वीं जयंती पर सहारनपुर स्थित मंदिर में आकर आशीर्वाद लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने सामाजिक समरसता की बात करते हुए सभी समाजों को साथ लेकर विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया. यानी कार्यक्रम में तीन चीजें एक साथ दिखाई दीं. संगठन, सामाजिक संपर्क और संत रविदास से जुड़ा धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीक.
दिलचस्प बात यह है कि जिस दौरे में दलित कार्यकर्ता के घर जाकर सामाजिक जुड़ाव का संदेश दिया गया, उसी दौरे की संगठनात्मक बैठक में पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आई. पूर्व पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने संगठन में सम्मान और उपेक्षा से जुड़ी अपनी शिकायतें रखीं. कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा दूसरे दलों से आने वाले लोगों को पद और टिकट में प्राथमिकता मिल रही है.
आज उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान सहारनपुर में पश्चिम क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया।— Nitin Nabin (@NitinNabin) September 22, 2026
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary जी संग वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे।@BJP4UP pic.twitter.com/LjlDBfXiBL
नितिन नवीन ने उनकी बातें सुनीं और कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं के सम्मान में कमी नहीं आने देने की बात कही. नितिन नवीन के सहारनपुर दौरे की तस्वीर को दो हिस्सों में देखा जा सकता है. होटल की बैठक में संगठन की जमीनी स्थिति और चुनावी तैयारी पर फोकस था, जबकि अजब सिंह के घर भोजन और रविदास मंदिर में पूजा ने सामाजिक संपर्क को सामने रखा.
भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पश्चिमी यूपी में संगठनात्मक गतिविधियां तेज की हैं. नितिन नवीन का दो दिवसीय दौरा भी इसी क्रम में था. पार्टी की ओर से उनके कार्यक्रमों में संगठनात्मक बैठकों और चुनावी तैयारियों को प्रमुख विषय बताया गया था. इस लिहाज से सहारनपुर में दलित कार्यकर्ता के घर भोजन को केवल एक पारिवारिक भोज के रूप में देखना अधूरा होगा.
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