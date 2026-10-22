भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का तीन दिवसीय झारखंड दौरा, 23 अक्टूबर को पहुंचेंगे रांची
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे, उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 8:28 PM IST
रांचीः भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेंगे. वह 24 अक्टूबर से शुरू हो रहे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे. उनके स्वागत के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. भाजपा अध्यक्ष के स्वागत के लिए राजधानी रांची को जगह-जगह बीजेपी को झंडों, बैनरों और पताकाओं से सजाया जा रहा है.
बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई
इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को बैठकों का दौर जारी रहा. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे एवं स्वागत की तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय एवं राकेश प्रसाद, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, अमित सिंह, अमरदीप यादव, मनीर उरांव सहित कई नेता मौजूद थे.
23 अक्टूबर शाम 7 बजे पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन
राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी समिति की एक बैठक 24 अक्टूबर को राजधानी रांची के सुकुरहुतू स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित की जाएगी. इस बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन संबोधित करने वाले हैं. उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भाजपा के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं. इस प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में जहां पार्टी केंद्र सरकार की योजना को लेकर चर्चा करेगी वहीं राज्य में चल रही वर्तमान सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाने के लिए रणनीति बनाएगी.
पार्टी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह हैः प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी
प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड में यह दूसरा आगमन होगा. उनके स्वागत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है. उन्होंने बताया कि उनके स्वागत में झारखंड की पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा की तैयारी की गई है. अपने प्रवास के दौरान वे 24 अक्टूबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होकर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे.
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