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भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का तीन दिवसीय झारखंड दौरा, 23 अक्टूबर को पहुंचेंगे रांची

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, अमर कुमार बाउरी और अन्य ( Etv Bharat )

रांचीः भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन 23 अक्टूबर को तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेंगे. वह 24 अक्टूबर से शुरू हो रहे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे. उनके स्वागत के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. भाजपा अध्यक्ष के स्वागत के लिए राजधानी रांची को जगह-जगह बीजेपी को झंडों, बैनरों और पताकाओं से सजाया जा रहा है.

बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई