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भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का झारखंड दौरा! 23 अक्टूबर को पहुंचेंगे रांची, गिरिडीह उपचुनाव पर चर्चा की संभावना

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ( ETV BHARAT )

रांची: संगठनात्मक मजबूती को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय झारखंड दौरे आने वाले हैं. गिरिडीह उपचुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि पार्टी नेताओं का मानना है कि अभी उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम झारखंड में तय होने की सूचना है. इस दौरान निजी कार्यक्रमों के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति की बैठक में उनके भाग लेने की संभावना है. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष विस्तृत रूप से जानकारी दे सकेंगे, लेकिन इतना जरूर सूचना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 24 और 25 अक्टूबर को रांची आगमन होने की संभावना है.