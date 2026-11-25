बदल गया बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पता, यहां बनाया पिता की खरीदी जमीन पर आशियाना
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में स्थायी घर तैयार हो गया. गृह प्रवेश में कई दिग्गज शामिल हुए. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : November 25, 2026 at 5:22 PM IST
पटना: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में स्थायी ठिकाना तैयार हो चुका है. नितिन नवीन ने अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा द्वारा खरीदी गई जमीन पर घर बनाया है. राजधानी पटना के श्री कृष्णा नगर मोहल्ले में नितिन नवीन का नया ठिकाना होने जा रहा है.
पटना में तैयार हुआ नया ठिकाना
बीजेपी नेता नितिन नवीन का नया ठिकाना अब पटना का श्रीकृष्णा नगर बन गया है. इससे पहले वह पटना के टेलर रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना नया घर बना लिया है. श्रीकृष्णा नगर में बने इस मकान में अब उनका स्थायी निवास होगा. सरकारी आवास से निजी आवास में शिफ्ट होने के साथ ही नितिन नवीन का पता भी बदल गया है.
पिता ने खरीदी थी जमीन
आपको बता दें कि श्रीकृष्णा नगर में जिस जमीन पर नितिन नवीन ने अपना घर बनवाया है, उसे उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा ने खरीदा था. करीब डेढ़ कट्ठा जमीन पर नितिन नवीन ने मकान का निर्माण कराया है. पिता की ओर से खरीदी गई जमीन पर अब परिवार का अपना आशियाना तैयार हो चुका है. इसी मकान में अब नितिन नवीन रहेंगे.
सरकारी आवास छोड़ निजी घर में शिफ्ट
टेलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने के बाद अब निजी आवास में शिफ्ट होना उनके जीवन से जुड़ा एक अहम बदलाव है. श्रीकृष्णा नगर स्थित रोड नंबर 22 में नितिन नवीन का स्थाई आवास सज धज कर तैयार है और गृह प्रवेश में लोगों के जुटने का सिलसिला भी जारी है.रोड नम्बर 22 स्थित मकान के साथ ही उनका नया ठिकाना भी तय हो गया है.
रोड नंबर 22 बना नया स्थायी पता
बता दें कि गृह प्रवेश के मौके सादगी से नितिन नवीन ने पूजा अर्चना का आयोजन किया है और मेहमानों का खुद स्वागत कर रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने वालों में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद राधा मोहन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हैं. इसके अलावा सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचकर नितिन नवीन को बधाइयां दे रहे हैं.
विधायक मैथिली ठाकुर ने दी शुभकामनाएं
भारतीय जनता पार्टी विधायक और कलाकार मैथिली ठाकुर भी नितिन नवीन को बधाई देने पहुंची ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मैथिली ठाकुर ने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब अपना घर हो चुका है.
"वह गृह प्रवेश कर रहे हैं. हम लोग गृह प्रवेश में शामिल होने आए हैं और उन्हें बधाई भी दी है. अगर गीत संगीत का कार्यक्रम होता है तो उसमें भी हम शामिल होंगे अध्यक्ष जी का घर हमारे घर जैसा है."- मैथिली ठाकुर, बीजेपी विधायक
राधा मोहन सिंह ने सादगी की सराहना की
भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि नितिन नवीन जी के पिताजी लंबे समय तक विधायक रहे और नितिन नवीन जी भी लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे. लेकिन अब तक उनका अपना घर नहीं था. लोग राजनीति में आते के साथ ही घर बना लेते हैं और महंगे शौक पाल लेते हैं.
"नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीख लेनी चाहिए कि लंबा विधायी जीवन होने के बावजूद अपना घर नहीं था. अब जाकर नितिन नवीन जी का अपना घर हुआ. हमें बेहद खुशी हुई और हमने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है."- राधा मोहन सिंह,भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री
कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर
अनीता सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने पहुंची. अनीता सिंह ने कहा कि अध्यक्ष जी का अब पटना में घर हो गया है. हम लोग भी बेहद खुश हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं.
भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आप पटना में अपना घर हो चुका है और गृह प्रवेश में शामिल होने हम लोग आए हैं. हमने उन्हें नए घर के लिए बधाई दी है और उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त की.
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