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बदल गया बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पता, यहां बनाया पिता की खरीदी जमीन पर आशियाना

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नया घर ( ETV Bharat )

पटना: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में स्थायी ठिकाना तैयार हो चुका है. नितिन नवीन ने अपने पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा द्वारा खरीदी गई जमीन पर घर बनाया है. राजधानी पटना के श्री कृष्णा नगर मोहल्ले में नितिन नवीन का नया ठिकाना होने जा रहा है.

पटना में तैयार हुआ नया ठिकाना