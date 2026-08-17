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BJP राष्ट्रीय टीम में दो मुस्लिम, दोनों यूपी से, मिशन 2027 पर नजर

प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/अलीगढ़: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से दो मुस्लिम चेहरों को जगह मिली है. पूरी टीम में केवल दो ही मुस्लिम चेहरे हैं और दोनों उत्तर प्रदेश से हैं. बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, यह तो वक्त बताएगा. फिर भी इन चेहरों को बीजेपी पूरे देश के सामने रखेगी. भारतीय जनता पार्टी ने कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जबकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना है. प्रों. तारिक मंसूर ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर नेतृत्व और पीएम मोदी का आभार जताया है. साथ ही कहा है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण है. प्रोफेसर तारिक मंसूर (Video Credit; ETV Bharat) वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक अविनाश मिश्र कहते हैं कि, निश्चित तौर पर यह दो चेहरे चुनाव अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरे बनेंगे. दोनों के उत्तर प्रदेश के होने की वजह से बीजेपी को मिशन 2027 में इनका फायदा मिल सकता है. कुंवर बासित अली भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक हैं. वे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और सोमवार को भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए. कुंवर बासित अली के बारे में जानिए जन्म: 1 अगस्त 1986, कायस्थ बड्ढा गांव (माछरा मंडल, किठौर विधानसभा क्षेत्र), मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश.

1 अगस्त 1986, कायस्थ बड्ढा गांव (माछरा मंडल, किठौर विधानसभा क्षेत्र), मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश. पिता: हाजी अहमद अली (क्षेत्र के नामी पहलवान).

हाजी अहमद अली (क्षेत्र के नामी पहलवान). शिक्षा : शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल से; हाईस्कूल और इंटरमीडिएट इलाहाबाद बोर्ड (उत्तर प्रदेश) से; 2005 में होटल मैनेजमेंट से स्नातक.

: शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल से; हाईस्कूल और इंटरमीडिएट इलाहाबाद बोर्ड (उत्तर प्रदेश) से; 2005 में होटल मैनेजमेंट से स्नातक. व्यवसाय: होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम नौकरी की.बाद में मेरठ में होटल व्यवसाय शुरू कर उसे सफलता दिलाई.

वे मुस्लिम राजपूत समुदाय से हैं और अल्पसंख्यकों (खासकर मुस्लिम समुदाय) को भाजपा से जोड़ने के प्रयासों में सक्रिय रहे हैं.

होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम नौकरी की.बाद में मेरठ में होटल व्यवसाय शुरू कर उसे सफलता दिलाई. वे मुस्लिम राजपूत समुदाय से हैं और अल्पसंख्यकों (खासकर मुस्लिम समुदाय) को भाजपा से जोड़ने के प्रयासों में सक्रिय रहे हैं. राजनीतिक यात्रा 2008: भाजपा से जुड़े. उनका दावा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए. मेरठ में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, रहे. मीडिया प्रभारी, क्षेत्रीय संयोजक, पश्चिम क्षेत्र संयोजक बनाए गए. भाजपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सदस्य नियुक्त हुए. उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल-कॉलेज में सेमिनार और मुशायरे आयोजित करवाए.

भाजपा से जुड़े. उनका दावा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए. मेरठ में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, रहे. मीडिया प्रभारी, क्षेत्रीय संयोजक, पश्चिम क्षेत्र संयोजक बनाए गए. भाजपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सदस्य नियुक्त हुए. उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल-कॉलेज में सेमिनार और मुशायरे आयोजित करवाए. 20 जून 2021 को उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया. प्रमुख गतिविधियां और भूमिका वे जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और मुस्लिम समुदाय तक पार्टी का संदेश पहुंचाने वाले अभियानों का नेतृत्व करते रहे हैं, जैसे-कौमी चौपाल, मदरसों और दरगाहों में योग सत्र, मोदी मित्र अभियान, अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान जैसे सम्मेलन, हर घर तिरंगा यात्राएं, स्नेह संवाद/स्नेह मिलन कार्यक्रम, मदरसा छात्रों का सम्मान आदि. प्रोफेसर तारिक मंसूर का सफर प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वे उत्तर प्रदेश से आते हैं और पहले भी यह पद संभाल चुके हैं. प्रो. तारिक मंसूर का जन्म 20 सितंबर 1956 को अलीगढ़ में हुआ. उनके पिता प्रो. हफीजुल रहमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में कानून विभाग के संस्थापक डीन रहे. प्रो. मंसूर ने एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से 1978 में एमबीबीएस और 1982 में सर्जरी में एमएस की डिग्री हासिल की. 2017 से 2023 तक वे एएमयू के कुलपति रहे. इस दौरान उन्होंने कई नए विभाग और केंद्र शुरू किए. अप्रैल 2023 में योगी सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य (एमएलसी) मनोनीत किया. वे पद्म अवॉर्ड समिति के सदस्य भी रहे हैं. प्रो. मंसूर शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनकी नियुक्ति को भाजपा का अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ने का प्रयास माना जा रहा है.