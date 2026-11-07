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जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, राजकीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

जनजातीय दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष आएंगे छत्तीसगढ़ ( ETV BHARAT )

रायपुर: 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस बार जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ में होगा. जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे.

सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है. जिसमें भाग लेने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी भी रहे हैं वह जनजाति गौरव दिवस में आ रहे हैं. इसमें वह शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ जिले में किया जा रहा है जो रायगढ़ जिले के धर्मगढ़ में होगा.