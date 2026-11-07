जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, राजकीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत
जनजातीय गौरव दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 7:26 PM IST
रायपुर: 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस बार जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ में होगा. जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे.
सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है. जिसमें भाग लेने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी भी रहे हैं वह जनजाति गौरव दिवस में आ रहे हैं. इसमें वह शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ जिले में किया जा रहा है जो रायगढ़ जिले के धर्मगढ़ में होगा.
सीएम साय ने दिवाली और छठ पूजा की दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री ने दीपावली गोवर्धन पूजा और छठ पूजा को लेकर के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि माता लक्ष्मी की कृपा छत्तीसगढ़ में बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली रहे, सभी के घरों में सुख और समृद्धि रहे, मेरी भगवान से यही कामना है.
मैं अपने जिले में जा रहा हूं. दो दिन अपने परिवार वालों और अपने गांव वालों के साथ दीपावली मनाऊंगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
15 नवम्बर से धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में भागवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही धान खरीदी की भी शुरुआत हो रही है. सरकार ने फसल वर्ष 2026 के लिए 15 नवम्बर से धान की खरीदी करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 12 नवम्बर से टोकन काटने का काम शुरु होगा. माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन धान खरीदी के कायक्रम का शुभारंभ भी करेंगे.