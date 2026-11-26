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'संविधान लेकर घूमने वालों ने ही सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन किया', नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला

पटना में बीजेपी के संविधान गौरव दिवस के पर नितिन नबीन ( ETV Bharat )

पटना: देश में इन दिनों संविधान को लेकर सियासत चल रही है.एक तरफ राहुल गांधी संविधान रक्षा को अभियान बना चुके हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में संविधान गौरव को हथियार बनाया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है.

भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने