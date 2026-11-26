'संविधान लेकर घूमने वालों ने ही सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन किया', नितिन नबीन का राहुल गांधी पर हमला
CONSTITUTION DAY 2026: देश में इन दिनों संविधान को लेकर सियासत चल रही है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसपर आमने-सामने हैं.रिपोर्ट-रंजीत कुमार
Published : November 26, 2026 at 8:55 PM IST
पटना: देश में इन दिनों संविधान को लेकर सियासत चल रही है.एक तरफ राहुल गांधी संविधान रक्षा को अभियान बना चुके हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में संविधान गौरव को हथियार बनाया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है.
भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने
संविधान को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है. राजधानी पटना के ज्ञान भवन में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम के जरिए भाजपा ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और उसके मूल्यों को लेकर पार्टी का पक्ष रखा.वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान की रक्षा और उसके मूल स्वरूप को बचाने के मुद्दे पर यात्रा निकाल रही है. ऐसे में संविधान अब राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक बहस और सियासी आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बनता दिख रहा है.
भाजपा का कांग्रेस पर हमला
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. भाजपा की ओर से कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. भाजपा का कहना है कि संविधान किसी राजनीतिक दल या परिवार की निजी विरासत नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतंत्र और सामाजिक समरसता का आधार है. पार्टी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान और संविधान के मूल आदर्शों को भी कार्यक्रम के केंद्र में रखा है.
कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोग साल 2015 से हर साल संविधान गौरव दिवस मनाते हैं. कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और इन लोगों ने दर्जनों बार देश में चुने हुए सरकार को बर्खास्त किया और राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया है. कांग्रेस पार्टी को संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से संविधान के मूल्यों को मजबूत किया गया है.आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिस पर तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाने से नहीं चुके, आज संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठना विपक्ष की नियति बन गई है. कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया. पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा साहेब को सबसे अधिक सम्मान दिया है."- संजय सरावगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
11 सालों में 39 बार राष्ट्रपति शासन
वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 11 सालों में 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया. गैर कांग्रेसी सरकार के खिलाफ इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया. संविधान की दुहाई देने के लिए आज राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं.
"मै उनसे पूछना चाहता हूं संविधान को जो उन्होंने धोखा दिया मर्यादा को तार तार किया इसपर भी जवाब देना होगा.बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया. बाबा साहेब को कांग्रेस ने 2 - 2 चुनाव में हराने जैसा अपमानित कार्य किया. जो कलंक जो अपमान कांग्रेस ने संविधान के साथ किया उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए."- नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पटना में कांग्रेस की संविधान रक्षा यात्रा
दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी संविधान दिवस के मौके पर पटना में संविधान रक्षा मार्च निकाला. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में मार्च पटना हाईकोर्ट के पास डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंचा. कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया. इस तरह एक ही दिन पटना में भाजपा और कांग्रेस ने संविधान को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहे.
बिहार की सियासत में संविधान बना मुद्दा
आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. पंजाब उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और संविधान को लेकर भाजपा और कांग्रेस की इस सक्रियता के राजनीतिक मायने हैं. एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाने के सवाल पर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के शासनकाल, खासकर आपातकाल का हवाला देकर उसके संवैधानिक रिकॉर्ड पर सवाल उठा रही है. दोनों दलों की रणनीति में डॉ. अंबेडकर की विरासत और संविधान के मूल्यों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है.
26 जनवरी 1949 को संविधान किया गया था अंगीकृत
आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था. 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ. इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है. भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से संविधान गौरव दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की है.
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