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भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले, पंचायत-निकाय चुनाव में जनअपेक्षा के आधार पर टिकट, कांग्रेस से आए जिताऊ नेताओं को भी मौका

रोटेशन का आधार: पिछले दो चुनाव में जिस श्रेणी में सीट आरक्षित रही, उसे इस बार बाहर रखकर लॉटरी निकाली गई.आरक्षण की नई तस्वीर के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों को कई निकायों में नए चेहरों और नए सामाजिक समीकरणों के आधार पर रणनीति बनानी होगी.

पंचायत चुनाव की सियासी बिसात बिछी : पंचायत चुनावों के लिए भी आरक्षण की तस्वीर सामने आने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई. 41 जिला प्रमुख में 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. इनमें ओबीसी के 5, एससी के 8 और एसटी के 7 पद हैं. जिला परिषदों के नए वार्ड निर्धारण ने भी पंचायत चुनाव का पूरा गणित बदल दिया. 57 वार्डों के साथ जयपुर जिला परिषद सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बनेगी. भाजपा और कांग्रेस दोनों अब जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति और ग्राम स्तर तक अपने समीकरण मजबूत करने में जुटेंगे. आरक्षण के बाद बदली तस्वीर में संभावित दावेदारों की दौड़ भी तेज हो गई. आने वाले दिनों में टिकट को लेकर सियासी गतिविधियां और बढ़ेगी.

ढाई साल में भाजपा सरकार की बड़ी परीक्षा : एक साथ होने जा रहे पंचायत और निकाय चुनाव भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हर घर से जुड़े चुनावों में सरकार की योजनाओं और स्थानीय स्तर के काम का सीधा असर दिखेगा. कांग्रेस लंबे समय से चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर हमलावर रही है. ऐसे में भाजपा के लिए बड़ी जीत सरकार के पक्ष में राजनीतिक संदेश देगी, जबकि कांग्रेस के लिए भी पुराने प्रभाव को बरकरार रखना चुनौती होगी. 2019 से 2021 के तीन चरणों के निकाय चुनाव में कांग्रेस 119 बोर्ड के साथ भाजपा 61 बोर्ड से आगे थी. 2021 के 90 निकायों में मुकाबला भी करीबी था. कांग्रेस के 1,197 और भाजपा के 1,140 पार्षद थे. हालांकि इस बार परिसीमन और पुनर्गठन के कारण कई निकायों की भौगोलिक और सामाजिक गणित बदल गई है.

रणनीति को नए सिरे से आकार: प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के मेयर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई. 10 नगर निगमों में से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर निगम में मेयर पद अनारक्षित होगा, जबकि अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर और पाली नगर निगम में मेयर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ. कोटा निगम ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई है. कुल 309 निकायों में 60 सीटें ओबीसी, 50 एससी, 11 एसटी और 188 सीटें अनारक्षित रखी हैं. एससी की 50 में 16, एसटी की 11 में 3 और ओबीसी की 60 में 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. अनारक्षित 188 सीटों में भी 62 महिलाओं के नाम लॉटरी में आए हैं. आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया अपनाई है. पिछले दो चुनावों में जिस श्रेणी में सीट रही, उसे इस बार बाहर रखते हुए लॉटरी निकाली गई. 19 अगस्त को शाम 4 बजे आचार संहिता लागू होने की संभावना है. ऐसा नहीं हुआ तो 20 अगस्त को विकल्प के तौर पर रखा है. सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी पूरी कराने और 17 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की जानकारी दी थी.

राजस्थान भाजपा के मुखिया मदन राठौड़ ने कहा, पार्टी का लक्ष्य पंचायत और निकायों में ऐसा नेतृत्व देना है, जो स्थानीय जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर सके. पिछले ढाई साल में राज्य सरकार ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में कई अहम काम किए और इन्हीं उपलब्धियों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी. राठौड़ ने कहा, पार्टी चुनाव में केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा और विकास की भावना के साथ जनता के बीच जाएगी. उम्मीदवारों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण आधार जनअपेक्षा और जीतने की क्षमता होगी. पार्टी सर्वे कराएगी और उसमें जिस दावेदार के पक्ष में जनता की मजबूत राय सामने आएगी, उसे टिकट देने पर प्राथमिकता रहेगी.

जयपुर : राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया. पार्टी ने साफ किया कि उम्मीदवार चयन में सबसे बड़ा आधार उनकी जीत की क्षमता होगी. प्रत्याशी चयन के लिए पैनल तैयार किया जाएगा. उसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा कांग्रेस से आए जिताऊ नेताओं को भी टिकट देने पर विचार चल रहा है. पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता जसवंत सोलंकी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की.

जिला प्रमुख पद पर भाजपा आगे :2019 के पंचायत चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 33 जिला प्रमुखों में भाजपा के 18 और कांग्रेस के 12 जिला प्रमुख बने थे. 3 पद अन्य के खाते में गए. जिला प्रमुख पद पर भाजपा को स्पष्ट बढ़त थी. 33 उप जिला प्रमुखों में भाजपा के 16 और कांग्रेस के 14 पद रहे, जबकि 3 पद अन्य के खाते में गए. इसमें भी भाजपा को मामूली बढ़त थी. जिला परिषद सदस्यों के कुल 1,014 सदस्यों में भाजपा के 505 और कांग्रेस के 455 सदस्य चुने गए. 54 सीटें अन्य के खाते में गए.

आरक्षण लॉटरी. (ETV Bharat GFX)

प्रधानी में कांग्रेस का पलड़ा भारी: पंचायत समिति स्तर पर तस्वीर भाजपा के लिए अलग रही. कुल 352 प्रधान पदों में कांग्रेस के 180 और भाजपा के 139 प्रधान रहे. 33 पद अन्य के खाते में गए. 352 उप प्रधान पदों में कांग्रेस के 180, भाजपा के 138 और अन्य के 34 रहे. पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस आगे रही. कुल 6,995 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस के 3,003, भाजपा के 2,863 और अन्य के 1,129 सदस्य चुने गए थे. जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य स्तर पर भाजपा की बढ़त के बावजूद प्रधान और पंचायत समिति में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया था. 2026 के चुनाव में यही आंकड़े दोनों दलों के लिए रणनीति का आधार बन सकते हैं.

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शहरी निकायों में मेयर पद पर भाजपा मजबूत: निकाय चुनाव के आंकड़ों में भाजपा को बड़े शहरी पदों पर बढ़त दिखी. कुल 10 महापौर में भाजपा के 6 और कांग्रेस के 4 महापौर बने थे. उप महापौर के 10 में भाजपा और कांग्रेस के खाते में 5-5 पद गए. नगर पालिका अध्यक्ष पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली. कुल 195 अध्यक्ष पदों में कांग्रेस के 123 और भाजपा के 66 अध्यक्ष बने, जबकि 6 पद अन्य के खाते में गए. उपाध्यक्ष में कांग्रेस 122 और भाजपा 65 पर जीती. निकाय सदस्यों के कुल 7,500 में कांग्रेस के 3,063 और भाजपा के 2,674 सदस्य चुने गए, जबकि अन्य दलों एवं निर्दलीयों के खाते में 1,763 सीटें गई थीं.

नगर निगम की स्थिति. (ETV Bharat GFX)

2026 में बदली तस्वीर में पुराने आंकड़ों की अहमियत :राजनीतिक विश्लेषक लाल चुग कहते हैं कि अब आरक्षण लॉटरी के बाद कई निकायों और पंचायतों में प्रमुख पदों की सामाजिक श्रेणी बदल चुकी है. ऐसे में पुराने चुनावी आंकड़ों को इस बार सीधे दोहराना संभव नहीं होगा. हालांकि दोनों दल इन आंकड़ों से अपने मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान जरूर करेंगे. भाजपा के लिए जिला प्रमुख और महापौर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पिछली बढ़त कायम रखना चुनौती होगी, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य के स्तर पर कांग्रेस की पिछली बढ़त को तोड़ना भाजपा की बड़ी प्राथमिकता रहेगी. कांग्रेस के सामने उन क्षेत्रों में पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी, जहां पिछली बार ज्यादा पार्षद, प्रधान या नगर पालिका अध्यक्ष थे. आरक्षण के रोटेशन से पुराने दावेदारों की सीट बदलने के कारण दोनों दलों को नए सामाजिक और स्थानीय समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी तय करने होंगे.

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ढाई साल के काम जनता के बीच ले जाएंगे : राठौड़ ने कहा, भाजपा सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, किसान, कानून-व्यवस्था और औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है. उनका दावा है, प्रदेश में बिजली की उपलब्धता सुधरी है और किसानों और उद्योगों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने के प्रयास हैं. उन्होंने ईआरसीपी, यमुना जल समझौते और नहरों के माध्यम से पानी लाने की योजनाओं को लेकर कहा, राजस्थान के लिए पानी की व्यवस्था को सरकार ने प्राथमिकता दी. औद्योगिक निवेश पर राठौड़ बोले, सरकार ने करीब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए. इनमें करीब साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आने और उत्पादन शुरू होने का दावा किया. अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र से मिलने वाले छह हजार रुपए के साथ राज्य सरकार ने तीन हजार रुपए जोड़कर किसानों को कुल सहायता बढ़ाने का काम किया. उन्होंने एमएसपी बढ़ाने, किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की सुविधा, ई-नाम योजना और फसल बीमा जैसे कदमों को भी सरकार की उपलब्धियों में शामिल किया.

पंचायत निकाय चुनाव (ETV Bharat GFX)

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पेपर लीक पर कांग्रेस को घेरा :राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कई पेपर लीक हुए. पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है. कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर कहा, पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराकर मजबूत किया गया है. पुलिसकर्मियों को वाहन और महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए गए. अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकता है.

गली-मोहल्ले के विकास कार्यों को बनाएंगे मुद्दा :निकाय और पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर के विकास कार्यों को भी भाजपा प्रमुख मुद्दा बनाएगी. गलियों में नालियों का निर्माण, सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, पेयजल व्यवस्था, सड़कें, पुल और पार्क जैसे स्थानीय विकास कार्य सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं. जनता यह देख रही है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है. ऐसे में पंचायत और निकायों में भी भाजपा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो विकास की कड़ी और मजबूत होगी.

पंचायत निकाय चुनाव (ETV Bharat GFX)

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सर्वे के आधार पर मिलेगा टिकट: राठौड़ ने कहा, पार्टी किसी एक व्यक्ति की पसंद के आधार पर टिकट तय नहीं करेगी. उम्मीदवार चयन के लिए सर्वे कराया जाएगा. जनता की पसंद, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और चुनाव जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने साफ किया कि पार्टी की कोशिश होगी कि ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएं जिन्हें स्थानीय जनता स्वीकार करती हो और जो चुनाव जीतकर पार्टी को मजबूत कर सके. भाजपा इस बार टिकट वितरण में केवल संगठनात्मक निष्ठा या पुराने समीकरणों के बजाय चुनावी जीत की क्षमता को भी प्रमुख आधार बनाएगी. स्थानीय स्तर पर मजबूत जनाधार रखने वाले नेता, सामाजिक समीकरणों में प्रभावी चेहरों और क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिल सकती है. राठौड़ ने कहा, उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा. संगठन स्तर पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार होगा. उसके बाद पार्टी जीत की संभावना को देखते हुए टिकट तय करेगी.

निकाय चुनाव के आंकड़े. (ETV Bharat GFX)

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कांग्रेस से आए नेताओं में जिताऊ चेहरों को मिलेगा मौका :कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं और पदाधिकारियों को टिकट देने के सवाल पर राठौड़ ने संकेत दिया, पार्टी उनके लिए भी दरवाजे बंद नहीं करेगी. कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं में जो जिताऊ होगा और जिसकी जनता के बीच मजबूत पकड़ होगी, उसे भी मौका देगी. टिकट वितरण में केवल यह नहीं देखा जाएगा कि दावेदार पहले से भाजपा में है या हाल में कांग्रेस से भाजपा में आया, बल्कि उसकी जनस्वीकार्यता और चुनाव जीतने की क्षमता को प्रमुख आधार बनाया जाएगा. इससे कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं की दावेदारी को लेकर चर्चाओं को बल मिलता दिखता है. पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना है जो जन अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें. उन्होंने विश्वास जताया, पंचायत और निकाय चुनाव में जनता भाजपा के विकास और सुशासन के मॉडल को समर्थन देगी.

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