ETV Bharat / state

गहलोत के बयान पर राठौड़ का पलटवार, बोले-कांग्रेस में अब नहीं चलती गहलोत की, निर्दलीय पार्षदों को बिकाऊ कहना गलत

गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का तंज ( ETV Bharat Jaipur )