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गहलोत के बयान पर राठौड़ का पलटवार, बोले-कांग्रेस में अब नहीं चलती गहलोत की, निर्दलीय पार्षदों को बिकाऊ कहना गलत

राठौड़ ने कहा कि गहलोत मन से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश को चाहिए, लेकिन वे इसे उजागर नहीं करते.

Madan Rathore's jibe at Gehlot
गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का तंज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 5:28 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 6:29 PM IST

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जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है. राठौड़ ने कहा- अशोक गहलोत की अब कांग्रेस में नहीं चलती, इसलिए वह सिर्फ बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं. जहां तक निर्दलीय पार्षदों को बिकाऊ कहने की बात है, इस तरह के बयान लोकतंत्र का अपमान हैं. जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बिकाऊ कहना गलत है. गहलोत ने कहा था कि बीजेपी के रोड शो का जवाब कांग्रेस को भी रोड शो से देना चाहिए था, ऐसा होता तो कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती थी. उन्होंने चुनाव के दौरान पार्षदों की खरीद-फरोख्त के आरोप भी लगाए थे.

कांग्रेस में जलेबी रेस : मदन राठौड़ ने गहलोत के रोड शो वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत ने खुद साबित कर दिया है कि अब कांग्रेस में उनकी नहीं चलती. उन्हें कोई पूछता नहीं है और उनकी राय के बिना कांग्रेस चल रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई दिखाई देती थी, लेकिन अब गहलोत ने डोटासरा बनाम गहलोत की लड़ाई को भी जगजाहिर कर दिया है. राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में जलेबी रेस चल रही है और अब इस रेस में डोटासरा भी शामिल हो गए हैं.

गहलोत के बयान पर क्या बोले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: शाम को मदन राठौड़ ने पहनाया भाजपा का दुपट्टा, रात को निर्दलीय पार्षद ने किया इनकार! फिर भी बीजेपी कर रही दावा, जानिए पूरा मामला

निर्दलीय बीजेपी के साथ: निकाय चुनाव के बाद पार्षदों को खरीदने के लिए पैसे और दूसरे प्रलोभन दिए जाने के बयान पर राठौड़ ने कहा कि गहलोत जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने बसपा के विधायकों को कांग्रेस के साथ जोड़ा था. राठौड़ ने दावा किया कि गहलोत दो बार जोड़-तोड़ के जरिए मुख्यमंत्री बने. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत का जैसा स्वभाव है, वैसा हमारा नहीं है. राठौड़ ने निर्दलीय पार्षदों को लेकर कहा कि पार्षद बिकाऊ नहीं हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी लोकतंत्र का अपमान है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई निर्दलीय पार्षद कांग्रेस के साथ जाता है तो क्या कांग्रेस ने उसे खरीदा है? राठौड़ ने कहा कि निर्दलीय पार्षद विकास के लिए बीजेपी के साथ आ रहे हैं.

गहलोत की पसंद मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर गहलोत के बयान पर भी राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि गहलोत मन से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश को चाहिए, लेकिन वे इसे उजागर नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनके 'आका' नाराज हो जाएंगे. प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने राजस्थान में 'सेवा संकल्प अभियान' शुरू किया है, जिसके तहत एक महीने तक विभिन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. अब इसमें भी कांग्रेस को आपत्ति है तो क्या कर सकते हैं?.

पढ़ें: गहलोत बोले, 'निकाय चुनाव में भाजपा की ओर से सरकारी मशीनरी और धनबल का खेल', बेढम ने किया पलटवार

Last Updated : September 18, 2026 at 6:29 PM IST

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