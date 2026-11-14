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गहलोत की बजट फाइल्स को राठौड़ ने बताया हास्यास्पद, डोटासरा को सदन में बहस की चुनौती

मीडिया से बातचीत करते मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है. मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत हास्यास्पद बात करते हैं. आंकड़ों पर बहस करनी है तो सरकार तैयार है. कांग्रेस सरकार ने पांच साल में जितना काम किया, भाजपा सरकार ने ढाई साल में उससे कई गुना ज्यादा काम किया है. सिंचाई, कृषि, शिक्षा, सड़क, बिजली, सौर ऊर्जा और रोजगार, हर क्षेत्र में भाजपा सरकार आगे है. भ्रष्टाचार और पेपर लीक में भाजपा कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकती. कांग्रेस सरकार में 19 बार पेपर लीक हुआ, जबकि भाजपा सरकार में एक भी बार पेपर लीक नहीं हुआ. वहीं, डोटासरा के एसआईआर और मतदाता सूची से नाम कटने के आरोपों पर उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम वास्तव में कटे हैं, वे सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं. राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले बयान पर राठौड़ ने कहा कि उनके पास है क्या छिपाने को, जिसके लिए फोन टैप होंगे.