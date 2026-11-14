गहलोत की बजट फाइल्स को राठौड़ ने बताया हास्यास्पद, डोटासरा को सदन में बहस की चुनौती
मदन राठौड़ ने कहा-कांग्रेस सरकार ने पांच साल में जितना काम किया, भाजपा सरकार ने ढाई साल में उससे कई गुना ज्यादा काम किया है.
Published : November 14, 2026 at 6:06 PM IST
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है. मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत हास्यास्पद बात करते हैं. आंकड़ों पर बहस करनी है तो सरकार तैयार है. कांग्रेस सरकार ने पांच साल में जितना काम किया, भाजपा सरकार ने ढाई साल में उससे कई गुना ज्यादा काम किया है. सिंचाई, कृषि, शिक्षा, सड़क, बिजली, सौर ऊर्जा और रोजगार, हर क्षेत्र में भाजपा सरकार आगे है. भ्रष्टाचार और पेपर लीक में भाजपा कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकती. कांग्रेस सरकार में 19 बार पेपर लीक हुआ, जबकि भाजपा सरकार में एक भी बार पेपर लीक नहीं हुआ. वहीं, डोटासरा के एसआईआर और मतदाता सूची से नाम कटने के आरोपों पर उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम वास्तव में कटे हैं, वे सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं. राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले बयान पर राठौड़ ने कहा कि उनके पास है क्या छिपाने को, जिसके लिए फोन टैप होंगे.
आंकड़ों पर बहस करें तो सरकार तैयार है: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- आंकड़ों के आधार पर बहस करना चाहते हैं तो सरकार के पास हर विभाग के आंकड़े मौजूद हैं.राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने पांच साल में नहरी तंत्र से 52,181 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की, जबकि भाजपा सरकार ने ढाई साल में 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ा है. पाइपलाइन अनुदान से लाभान्वित किसानों की संख्या कांग्रेस शासन में पांच साल के दौरान 91,582 थी, जबकि वर्तमान सरकार के ढाई साल में यह संख्या 98,753 तक पहुंच गई. राठौड़ ने खेतों में तारबंदी, फार्म पॉन्ड और सिंचाई उपकरणों के आंकड़े भी रखे. कांग्रेस सरकार ने पांच साल में 29,430 फार्म पॉन्ड बनवाए, जबकि मौजूदा सरकार ने ढाई साल में 35 हजार फार्म पॉन्ड बनवाए हैं. फार्म पॉन्ड पर अनुदान के रूप में कांग्रेस ने पांच साल में 202 करोड़ रुपए दिए, जबकि भाजपा सरकार ने ढाई साल में 372 करोड़ रुपए खर्च किए.
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हर क्षेत्र में कांग्रेस से आगे निकली भाजपा सरकार: राठौड़ ने कहा कि तारबंदी के लिए कांग्रेस शासन में 113 लाख मीटर काम हुआ, जबकि वर्तमान सरकार ने 445 लाख मीटर तारबंदी करवाई है. इसके लिए अनुदान राशि भी 113 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 511 करोड़ रुपए किए जाने का दावा किया. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस शासन के पांच साल में विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं दिए गए, जबकि भाजपा सरकार ने ढाई साल में 81,724 लैपटॉप वितरित किए हैं. कांग्रेस के समय 57 राजकीय महाविद्यालय भवनों का निर्माण हुआ, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह संख्या 229 रही. पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या पांच से बढ़कर 21 और संस्कृत महाविद्यालयों की संख्या तीन से बढ़कर 17 होने का दावा भी किया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई स्वीकृतियों में भी उन्होंने भाजपा सरकार के ढाई साल के आंकड़े को कांग्रेस के पांच साल के आंकड़े से अधिक बताया. कांग्रेस सरकार के पांच साल में बिजली उत्पादन क्षमता में 3,952 मेगावाट की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान सरकार के ढाई साल में 10,920 मेगावाट की वृद्धि हुई है. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी कांग्रेस शासन के दौरान 15 हजार मेगावाट के मुकाबले भाजपा सरकार के समय 28,303 मेगावाट का आंकड़ा होने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार ने ढाई साल में दो लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया है और पांच लाख रोजगार देने का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा.
भ्रष्टाचार और पेपर लीक में हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते: जल जीवन मिशन को लेकर गहलोत की ओर से उठाए गए सवालों पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान केंद्र से मिले पैसे का अपेक्षित उपयोग नहीं हुआ. उस समय योजना से जुड़े मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गए. कोविड काल पर कहा- केंद्र से मिले वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीनों का सरकारी अस्पतालों में उपयोग करने के बजाय निजी अस्पतालों को किराए पर दिया गया. कांग्रेस शासन के दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच खींचतान के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए और प्रशासनिक व्यवस्था अधिकारियों के भरोसे छोड़ दी गई. जितना काम कांग्रेस ने पांच साल में किया, उतना हमारी सरकार ने ढाई साल में किया. वो हमारी सरकार की तुलना नहीं कर सकते. प्रत्येक विभाग की योजना में कई गुना काम किया गया. उनकी सरकार के मंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं. भ्रष्टाचार और पेपर लीक में हम उनसे बराबरी नहीं कर सकते. उनकी सरकार में 19 बार पेपर लीक हुआ, हमारी सरकार में एक भी बार नहीं हुआ. उनकी सरकार में भ्रष्टाचार अंतिम सीमा पर था, उसमें हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते.
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नाम कटने वाले मतदाता सामने आएं: एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर डोटासरा के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता बिना तथ्यों के मुद्दा उठा रहे हैं. डोटासरा, गहलोत और टीकाराम जूली के नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन वे नाम कटने की बात कर रहे हैं. राठौड़ ने सवाल किया कि जिन मतदाताओं के नाम वास्तव में कटे हैं, वे मीडिया के सामने आकर अपनी शिकायत क्यों नहीं रख रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि जिन नामों को हटाया गया है, उनमें दो जगह दर्ज नाम या अन्य अपात्र प्रविष्टियां हो सकती हैं.हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और सक्षम संस्था है, साथ ही वह अपने स्तर पर जवाब देगा. भाजपा की ओर से आयोग की पैरवी नहीं की जा रही है, बल्कि सवाल पूछे जाने पर पार्टी अपना पक्ष रख रही है.
विधानसभा में मुद्दे उठाएं, बाहर बयानबाजी न करें: डोटासरा के सचिवालय में कामकाज ठप होने और अधिकारियों के निष्क्रिय रहने संबंधी आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को उचित मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए. उन्होंने डोटासरा और गहलोत को विधानसभा में मुद्दे उठाने की नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को सरकार की कमियां बतानी चाहिए, ताकि उनमें सुधार किया जा सके.राठौड़ ने गहलोत के विधानसभा में कम आने पर भी सवाल उठाए और कहा कि सदन में चर्चा के लिए मंच उपलब्ध है, लेकिन कांग्रेस नेता बाहर बयानबाजी कर रहे हैं.फोन टैपिंग के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों में कोई तथ्य नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार देश के नागरिकों को है.राठौड़ ने विपक्ष पर भीड़ जुटाकर दबाव बनाने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता शांति, सुरक्षा और विकास चाहती है, न कि हंगामा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार का ध्यान जनसेवा और विकास पर है.
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