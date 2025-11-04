ETV Bharat / state

झूठ और भ्रम की राजनीति कांग्रेस की पहचान, मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं - मदन राठौड़

उन्होंने कहा कि डोटासरा का बयान कांग्रेस में मची गुटबाजी और नेतृत्वहीनता की हताशा को दर्शाता है.

Madan Rathod on Dotasara
भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 4:53 PM IST

3 Min Read
जयपुर: अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस में सियासी जंग जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर आचार संहिता के उल्लंघन सहित आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के आरोप लगाए. इन आरोपों का राठौड़ ने जोरदार पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि 'झूठ और भ्रम की राजनीति' कांग्रेस की पहचान बन चुकी है. उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, डोटासरा जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं.

राठौड़ ने अंता सीट पर भाजपा की जीत को लेकर दावा करते हुए कहा कि माहौल पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि मोरपाल स्थानीय, योग्य और निष्कलंक छवि के साथ-साथ सेवाभावी नेता हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं. जनता अपराधी छवि वाले उम्मीदवार को नहीं, बल्कि एक सेवक को चुनना चाहती है. भाजपा नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा का बयान कांग्रेस में मची गुटबाजी और नेतृत्वहीनता की हताशा को दर्शाता है. कांग्रेस चार टुकड़ों में बंटी है - एक खेमा दिल्ली दरबार का, दूसरा पायलट का, तीसरा डोटासरा का और चौथा टिकट दलालों का, जबकि भाजपा में विचारों की एकता है.

भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ से बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: डोटासरा का मदन राठौड़ पर तंज : बोले - एक RAS का ट्रांसफर नहीं करा पाते, बातें कर रहे हैं मंत्री बनाने की

आचार संहिता उल्लंघन के आरोप खारिज: डोटासरा द्वारा लगाए गए आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को खारिज करते हुए राठौड़ ने कहा कि डोटासरा ने जल्दबाजी में बयान दे दिया. पहले मेरा बयान सही से सुन लेना चाहिए था. 'मंत्री बन सकते हैं' और 'मंत्री बनेंगे' में बहुत अंतर होता है. हमने केवल संभावना जताई है.

भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं: राठौड़ ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने ईआरसीपी, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, मुफ्त बिजली और गैस योजनाओं जैसे ठोस कदम उठाए हैं. जनहित योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भाजपा करती है, जबकि कांग्रेस कागजी घोषणाओं तक सीमित रहती है. राठौड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वह दोषमुक्त नहीं हुए हैं. भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. जो भी दोषी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

डोटासरा की भाषा पर उठाए सवाल: राठौड़ ने डोटासरा की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ डोटासरा ने जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, वह कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है. राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन अशोभनीय भाषा का प्रयोग उनकी हताशा को दिखाता है. राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पहले ही 'मौरिया' बुलाकर विदा कर दिया है और अंता में भी भाजपा की जीत निश्चित है. भाजपा सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के पास न तो कोई नीति बची है और न ही नीयत.

