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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोले- 2027 में फिर प्रचंड बहुमत से खिलाएं कमल का फूल

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की. इसके बाद उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी दौरा किया.

भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा किया.
भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा किया. (Photo Credit; CM Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:03 PM IST

7 Min Read
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लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को ‘शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन’ को संबोधित किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाने की अपील की. नितिन नबीन ने विपक्ष पर तुष्टिकरण, परिवारवाद और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए कार्य कर रही है.

नितिन नबीन ने कहा कि जिस प्रकार की ऊर्जा मुझे चारों ओर दिखाई दे रही है, वह इस बात का परिचायक है कि वर्ष 2027 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता शक्ति केंद्रों की ताकत, उनके संयोजकों के परिश्रम और मेहनत के बल पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का संकल्प लेकर तैयार बैठा है. जब कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा साथ होती है, तब विपक्ष चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे धूल चटाने का काम करेगा.

भारत ने दिए महान व्यक्तित्व : उत्तर प्रदेश जैसा विशाल भौगोलिक राज्य, जहां भारत की आत्मा बसती है और जहां प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ, वह सभी के लिए प्रेरणा का केंद्र है. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम सिर्फ आदर्श ही नहीं, बल्कि सभी को जीवन में आगे बढ़ने की दिशा भी देते हैं. जब व्यक्ति आस्था के साथ स्वयं को उनसे जोड़ता है तो उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. यह भूमि ऋषियों, संतों और महापुरुषों की भूमि है, जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाले महान व्यक्तित्व दिए हैं.

उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि और मिट्टी ने भारत की आत्मा और संस्कृति को नई दिशा दी है. हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी स्मरण करते हैं, यह उनकी कर्मभूमि रही है, जहां से कार्यकर्ताओं ने प्रेरणा लेकर देश को नेतृत्व देने का कार्य किया. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भ्रमण करते समय मुझे गर्व की अनुभूति हुई.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में गैलरी का भी किया अवलोकन.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में गैलरी का भी किया अवलोकन. (Photo Credit; CM Media cell)

कार्यकर्ताओं को मिलेगी नई ऊर्जा : उत्तर प्रदेश ने विकास और विरासत के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं, लेकिन राष्ट्र प्रथम के उद्घोष को साकार करने के लिए जिस प्रकार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमाओं के साथ इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, वह आने वाले वर्षों तक सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को भी प्रेरणा देता रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विकास और विरासत को साथ लेकर चलता है. इस प्रेरणा स्थल से शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी.

भीषण गर्मी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में कमल खिलाने के लिए तैयार रहता है. वर्ष 2017 से पहले प्रदेश ने भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, परिवारवाद और क्षेत्रीय दबंगों का राज देखा था. उस समय प्रत्येक जिले में अलग-अलग दादा, गुंडे और माफिया का प्रभाव था, जबकि लखनऊ में बैठी सरकार अलग ढंग से चलती थी. आज जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट का विजन है, वहीं पहले प्रत्येक जिले में अलग-अलग दबंगों का मॉडल चलता था.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. (Photo Credit; CM Media cell)

भाजपा सरकार ने गुंडाराज खत्म किया : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुंडाराज और माफियाराज को केवल जिलों से ही नहीं, बल्कि, गांवों और कस्बों से भी समाप्त करने का कार्य किया है. नितिन नबीन ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के नए-नए आयाम स्थापित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदेश की नई तस्वीर पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रही है. विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो मॉडल अपनाया गया है, उसे राज्य का नेतृत्व प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है.

एक समय इस देश में यह कहा जाता था कि दिल्ली से भेजा गया एक रुपया गरीब तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनधन खातों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई है कि चाहे केंद्र सरकार हो या योगी आदित्यनाथ सरकार, गरीब के लिए भेजा गया एक-एक रुपया सीधे उसके खाते तक पहुंचता है. यह बहुत बड़ा परिवर्तन है.

आधी आबादी को मिला सम्मान : एक समय ऐसा था जब महिलाएं शाम के बाद घर से निकलने में डरती थीं और परिवार के सदस्य के सुरक्षित लौटने को लेकर संशय में रहती थीं, लेकिन आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले शासन में सुरक्षित हैं. आज देश के प्रधानमंत्री युवा, महिला, गरीब और किसान की बात करते हैं. देश की आधी आबादी को सम्मान दिलाने के लिए 12 करोड़ शौचालय बनाए गए और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया.

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विरासत को सहेजने का कार्य भी अभूतपूर्व ढंग से किया गया है. पहले काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था और उन्हें यह देखकर पीड़ा होती थी कि भोले बाबा का धाम सीमित हो गया है. आज काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप देखकर प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है और गंगा तट पर स्थित इस भव्य धाम के दर्शन से श्रद्धा और गौरव की अनुभूति होती है.

राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले अस्तित्व पर लगा चुके हैं प्रश्नचिह्न : अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर को लेकर कुछ लोग आज भी प्रश्न उठाते हैं, जबकि यही वे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर उन्हें काल्पनिक बताया था और रामसेतु के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे. यही वे लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं. ऐसे लोग आज आस्था की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पांच सौ वर्षों के संघर्ष और लंबे समर्पण के बाद प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया.

कार्यक्रम से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की. इसके बाद उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी दौरा किया. कार्यक्रम के दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश महानमंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे.

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