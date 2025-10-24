बिहार चुनाव को लेकर BJP का हाई लेवल कैंपेन, PM मोदी और अमित शाह का दौरा
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का हाई लेवल कैंपेन शुरू हो गया है. पीएम का बिहार दौरा, तेजस्वी यादव ने भी शुरू किया प्रचार.
Published : October 24, 2025 at 8:45 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव का राजनीतिक माहौल अब जोड़ पकड़ने लगा है. आज शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने चुनाव अभियान की बड़ी शुरुआत कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर ज़िले के कर्पूरी ग्राम से ‘मिशन बिहार’ का शंखनाद करेंगे. वहीं गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में चुनावी हुंकार भरेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाजीपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन को गति देंगे. बीजेपी के तीनों सबसे बड़े नेता आज बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद करेंगे.
कर्पूरी ठाकुर की विरासत की लड़ाई: पीएम मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत के लिए समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर के गांव पितौझिया को चुना है. यह वही गांव है जहां भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था. सामाजिक न्याय और पिछड़ों-दलितों के अधिकारों की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का योगदान बिहार की राजनीति में बेहद अहम रहा है. ऐसे में मोदी का वहां से चुनावी यात्रा शुरू करना बिहार की राजनीति को गहरा संदेश देता है.
जननायक के बहाने संदेश: वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था. अब बिहार विधानसभा का चुनाव है और पिछड़ों की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में कर्पूरी ठाकुर की गिनती होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के ज़रिए बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की विरासत से जुड़कर अति पिछड़े वर्ग (EBC) और दलित समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है. बिहार की राजनीति में इन वर्गों की निर्णायक भूमिका रही है और आरजेडी-जेड़ीयू दोनों ही इस वोट बैंक पर दावा करते आए हैं. "अरुण पांडेय - वरिष्ठ पत्रकार"
PM की दो जनसभा: कर्पूरी ग्राम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में दो विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे. समस्तीपुर के पुलिस लाइन मैदान दुधपुरा एवं बेगूसराय के उलाब हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी जनसभा होगा. समस्तीपुर और बेगूसराय को NDA का पारंपरिक मजबूत इलाका माना जाता है, इसलिए इन सभाओं के ज़रिए पार्टी अपने कैडर को उत्साहित करने का प्रयास कर रही है. समस्तीपुर की सभा के बहाने बिहार की राजनीति में पिछड़े को एनडीए के पक्ष में एक बार फिर से गोल बंद करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे वही बेगूसराय की सभा के माध्यम से स्वर्ण को भी साधने का प्रयास होगा.
अमित शाह का सिवान-बक्सर दौरा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं. अमित शाह आज बिहार के सीवान और बक्सर ज़िलों में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. शाह का फोकस पश्चिम बिहार के सवर्ण और ओबीसी मतदाताओं पर रहेगा, जहां बीजेपी की पारंपरिक पकड़ रही है.
जेपी नड्डा की संगठनात्मक बैठक: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना एवं हाजीपुर में प्रदेश पदाधिकारियों, ज़िला प्रभारी और मंडल प्रमुखों की बैठक लेंगे. जेपी नड्डा की पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहली बैठक पटना के मौर्या होटल में होगी, उसके बाद दूसरी बैठक पार्टी कार्यालय में होगी. उनका फोकस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और “हर बूथ, मजबूत” रणनीति को लागू करने पर होगा. नड्डा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और हर विधानसभा सीट पर एनडीए की कैसी तैयारी है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे.
बीजेपी की चुनावी रणनीति का संकेत: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एन के चौधरी का मानना है कि 2025 चुनाव को लेकर भाजपा पूरी ताकत के साथ अब मैदान में उतर चुकी है. बीजेपी चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है इसका उदाहरण यह है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता एक साथ बिहार में आज एनडीए और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे. बीजेपी के इस अभियान से यह स्पष्ट है कि पार्टी ने इस बार बिहार में केंद्रीय नेतृत्व पर आधारित हाई-वोल्टेज कैंपेन की रूपरेखा तैयार की है. मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय होकर यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव जीतने की क्षमता रखती है.
"समस्तीपुर से अभियान की शुरुआत कर बीजेपी ने यह संकेत दिया है कि उसका फोकस केवल पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अति पिछड़ों और गरीब वर्गों में भी अपने जनाधार को विस्तार देना चाहती है."- प्रो. नवल किशोर चौधरी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
तेजस्वी का भी प्रचार अभियान आज से: बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव की आज से अपने प्राचार्य अभियान की शुरुआत करेंगे. तेजस्वी यादव आज पांच चुनावी रैलियां को संबोधित करेंगे जो सिमरी बख्तियारपुर दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और वैशाली जिले में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे. इसके अलावे तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में कई चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे.
