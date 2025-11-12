ETV Bharat / state

बीजेपी जोर शोर से मनाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, बाबूलाल मरांडी ने बताया इस खास मौके पर होंगे ये कार्यक्रम

इसके साथ ही खूंटी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे. साथ ही राज्यभर में स्थित महापुरुषों के स्थल की साफ सफाई के बाद 15 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ता माल्यार्पण करने का काम करेंगे.

इसके साथ ही जिलास्तर पर भी पार्टी ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में पार्टी द्वारा पुराने जेल परिसर से बिरसा समाधि स्थल तक शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

रांची: बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है. आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस को एक साथ मनाने की तैयारी में जुटी प्रदेश बीजेपी ने इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके तहत रांची और खूंटी में विशेष रूप से कार्यक्रम होंगे.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार हमेशा से जनजातियों के हितैषी रही है. झारखंड के निर्माण से लेकर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय बीजेपी के शासनकाल में ही हुआ है. अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया और पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को सम्मान देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, जिससे 15 नवंबर को देशभर में यह मनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की राजनीति नहीं करती है कि अधिक आबादी वाले जातियों और समूहों को ही प्राथमिकता दी जाए बल्कि जनजातीय के ऐसे वर्ग जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उनके उत्थान के लिए भी कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिला है. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को लाकर जनजातियों को सम्मान देने का काम किया है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्यमंत्री एक जनजातीय को बनाया गया है.

जनजातीय उत्थान के लिए अलग अलग मंत्रालयों का गठन

दरअसल, भारत सरकार में जनजातीय उत्थान के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया है. इतना ही नहीं एकलव्य विद्यालय के जरिए जनजातीय समूह के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इस मौके पर पूर्व सांसद समीर उरांव, पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव, योगेंद्र प्रताप, शिवपूजन पाठक आदि नेता मौजूद रहे.

