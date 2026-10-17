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2027 से पहले किच्छा और सिरौलीकलां में कांग्रेस की जीत, भाजपा के लिए कितना खतरा? जानें एक्सपर्ट की राय

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय चुनावों के नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. उधम सिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिकाओं में कांग्रेस की जीत के बाद दोनों प्रमुख दल अपने-अपने नजरिए से इन नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं. कांग्रेस इसे जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत होने का संकेत बता रही है, जबकि भाजपा इन नतीजों को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखने से बच रही है. इन चुनावों ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि क्या कांग्रेस 2027 से पहले अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर ये जीत स्थानीय समीकरणों तक ही सीमित है.

जिस कांग्रेस को पहले बिखरा हुआ बताया जाता था, उसके भीतर अब एकजुटता दिखाई देने लगी है. इसके उलट भाजपा में नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है. कई मौकों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अनबन की खबरें सामने आई हैं. भाजपा ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन लोग अब भी उन वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है. किच्छा और सिरौलीकलां के नतीजे इसी नाराजगी की झलक है. कांग्रेस इसी आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल होगी. -गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता-

कांग्रेस बोली- जनता बदलाव चाहती है: कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि उत्तराखंड में पिछले करीब 10 साल से भाजपा की सरकार है और अब जनता के बीच सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. उनके मुताबिक, विधानसभा से लेकर नगर निकाय और पंचायत चुनावों तक कांग्रेस की स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. उधम सिंह नगर जिले के पंचायत उपचुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है.

किच्छा में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से था, जबकि सिरौलीकलां में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के सामने निर्दलीय प्रत्याशी थीं. इसलिए इन नतीजों को पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती ताकत का प्रमाण मानने से पहले स्थानीय परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है.

किच्छा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के राजेश प्रताप सिंह ने भाजपा के संदीप अरोड़ा को 6,077 वोटों से हराया. वहीं, सिरौलीकलां नगर पालिका में कांग्रेस की राशिदा बेगम ने निर्दलीय प्रत्याशी फरहीन जहां को 1,773 वोटों से मात दी. सिरौलीकलां में कांग्रेस ने चारों वार्ड सदस्य सीटों पर भी जीत दर्ज की. हालांकि, दोनों चुनावों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थीं.

भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल अहम: वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा के मुताबिक, किसी भी चुनाव में जीत राजनीतिक दल का आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन इन नतीजों में कांग्रेस की जीत से ज्यादा ध्यान भाजपा के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर दिया जाना चाहिए. उनका कहना है कि चुनाव में हार के पीछे स्थानीय समीकरण हो सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में उतरें तो मुकाबले की तस्वीर अलग हो सकती है.

भाजपा के भीतर एक ऐसा धड़ा भी दिखाई देता है जो अपने नेतृत्व और संगठन से नाराजगी जता चुका है. ऐसे में स्थानीय चुनावों में हार पार्टी के लिए आत्ममंथन का विषय बन सकती है. कांग्रेस के लिए इन जीतों का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे की लड़ाई के लिए मनोबल मिल सकता है. लंबे समय से बिखराव और आपसी मतभेदों के आरोप झेल रही कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर मिली सफलता संगठन को सक्रिय करने में मदद कर सकती है. हालांकि, स्थानीय चुनावों में मिली जीत को सीधे विधानसभा चुनाव के परिणाम से जोड़ना ठीक नहीं होगा. कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि वह इन नतीजों के बाद अपनी संगठनात्मक मजबूती बनाए रख सकती है और जनता के मुद्दों को लगातार उठा सकती है.

-कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार-

भाजपा ने कहा- कुछ चुनावों से नहीं बदलते राजनीतिक समीकरण: भाजपा प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के मजबूत होने के दावों को खारिज किया है. एक-दो स्थानीय चुनावों के नतीजों से प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता. पिछले समय में हुए कई चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है और पार्टी का संगठन लगातार सक्रिय रहकर काम कर रहा है.

भाजपा 24 घंटे और सातों दिन जनता के बीच काम करती है. ऐसे में किसी एक या दो चुनावों में कांग्रेस की जीत को भाजपा के लिए बड़े खतरे के रूप में देखना सही नहीं है.

-विनोद चमोली, विधायक, भाजपा प्रवक्ता-

2027 की तैयारी में दोनों दलों के सामने चुनौती: किच्छा और सिरौलीकलां के नतीजों ने कांग्रेस को अपनी रणनीति पर आगे बढ़ने का मौका दिया है, लेकिन उसके सामने चुनौती इन जीतों को व्यापक राजनीतिक समर्थन में बदलने की होगी. भाजपा के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संगठन की स्थिति से जुड़े सवालों का जवाब देना अहम हो सकता है. प्रदेश में इससे पहले हुए निकाय और पंचायत चुनावों के नतीजे भी बताते हैं कि अलग-अलग स्तर पर मतदाताओं का रुख एक जैसा नहीं रहता. ऐसे में इन दो नगर पालिकाओं की जीत को पूरे उत्तराखंड का चुनावी रुझान मानना जल्दबाजी होगी. फिलहाल, दोनों दलों के लिए ये नतीजे 2027 की तैयारी के बीच अपने संगठन, रणनीति और जनता से जुड़ाव को परखने का मौका जरूर हैं.

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