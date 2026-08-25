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भाजपा का निकाय-पंचायत चुनाव में 'Gen-Z' नहीं, 'युवा' शब्द पर रहेगा जोर, मदन राठौड़ बोले- अपने शब्दों का इस्तेमाल करें

निकाय चुनाव मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन करते राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )