भाजपा का निकाय-पंचायत चुनाव में 'Gen-Z' नहीं, 'युवा' शब्द पर रहेगा जोर, मदन राठौड़ बोले- अपने शब्दों का इस्तेमाल करें
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि निकाय पंचायत चुनावों में स्थानीय के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी आगे आने का भरपूर अवसर दिया जाएगा.
Published : August 25, 2026 at 2:22 PM IST
जयपुर/जोधपुर : दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवाओं के आंदोलन के बाद 'जेन Z' शब्द तेजी से प्रचलन में आया है, हालांकि भाजपा को जेन Z शब्द को लेकर एतराज है. उसने जेन Z की बजाय युवा शब्द पर जोर दिया है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर निकाय चुनाव मार्गदर्शिका पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जेन-जी की जगह 'युवा', 'युवक' और 'नई पीढ़ी' शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमें अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए. राठौड़ ने जोधपुर में भी जेन जी शब्द के उपयोग को लेकर एतराज जताया. उन्होंने कहा कि जेन-जी शब्द हमारा नहीं है, 'युवा शक्ति' कहना सही रहेगा.
राठौड़ ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसमें सेवा की भावना विकसित करनी चाहिए और संस्कारित युवाओं को जनसेवा के लिए आगे लाना चाहिए. निकाय चुनाव में भाजपा स्थानीय व्यक्तियों को अवसर देने और नौजवानों को आगे लाने का पूरा प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि आजकल ‘Gen-Z’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी जगह ‘युवा’, ‘युवक’ और ‘नई पीढ़ी’ कहना अधिक उचित होगा. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को केवल संबोधित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे प्रोत्साहित करने, संस्कारित करने और समाज के प्रति सेवा की भावना विकसित करने की जरूरत है. राठौड़ ने कहा कि स्थानीय चुनावों में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी करते हैं.
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स्थानीय चेहरों को मौका देने का संकेत : राठौड़ ने निकाय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को अवसर देने का पूरा प्रयास करने की बात कही. उन्होंने कहा कि जहां जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व और स्थानीय स्वीकार्यता मजबूत होगी, वहां उसे अवसर देने पर विचार किया जाएगा. साथ ही नौजवानों को आगे लाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में वार्ड स्तर के समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं. यहां प्रत्याशी का स्थानीय संपर्क, सामाजिक स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता और वार्ड की समस्याओं की समझ चुनावी परिणाम को प्रभावित करती है. ऐसे में पार्टी स्थानीय और युवा चेहरों को प्राथमिकता देती है और आगे भी देगी.
वरिष्ठों का अनुभव, युवाओं की ऊर्जा : राठौड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि नई पीढ़ी को आगे लाने का मतलब वरिष्ठ नेताओं की भूमिका खत्म करना नहीं है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठों का अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक होगा. पार्टी चाहती है कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल जनसेवा के लिए किया जाए. उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रशिक्षण महाअभियान और विभिन्न कार्यशालाओं के जरिए नई पीढ़ी को आगे आने के लिए प्रेरित किया है. युवाओं में व्यक्तित्व निर्माण, संस्कार और सेवा भावना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. इसके साथ राठौड़ ने स्थानीय बनाम बाहरी चेहरे की बहस पर कहा कि जो दूसरी पार्टी से भाजपा में आ चुके हैं वह अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं. अगर उनमें से कोई भी जमीनी स्तर पर मजबूत उम्मीदवार होगा तो पार्टी से भी टिकट देगी. अब वे भी परिवार का हिस्सा हैं. उन्हें अलग नहीं किया जा सकता.
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'वन स्टेट—वन इलेक्शन' को भी बनाया मुद्दा: राठौड़ ने पंचायत और निकाय चुनावों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ प्रयास से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं. एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी और सरकार को लंबे समय तक विकास कार्यों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्थानीय निकाय, पंचायत और सहकारी क्षेत्र के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं.
आचार संहिता को लेकर भाजपा का ‘क्लियर मैसेज’ : निकाय चुनाव मार्गदर्शिका के विमोचन के दौरान राठौड़ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि कोई भी भाजपा नेता या जनप्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन न करे, यह सुनिश्चित करना संगठन की जिम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से भाजपा के विधि प्रकोष्ठ ने निकाय चुनाव के लिए मार्गदर्शिका तैयार की है. इसमें चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता से संबंधित जरूरी प्रावधानों की जानकारी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा.
सेवा की राजनीति पर जोर: जाली नोटों के मामले को गंभीरता वाला बताते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर विषय है कानून तो कानून का काम करेगा, लेकिन किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं. वह पार्टी क्या एक्शन करेंगी? मेरा मानना है कि उसे पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि चुनाव को केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का अवसर माना जाना चाहिए.
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जोधपुर में डोटासरा पर लगाया आरोप: जोधपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन की बैठक ली. बाद में पत्रकारों से बाचतीत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे के आरपीएससी सलेक्शन को लेकर बड़ा आरोप लगाया. राठौड़ ने जोधपुर में कहा कि विधायक बनने के बाद डोटासरा ने क्रीमी लेयर में आने के बावजूद ओबीसी कोटे का गलत फायदा लिया. राठौड़ ने कहा कि उनके बेटे ने जनरल कोटे से परीक्षा दी थी, जनप्रतिनिधि बनने के बाद परिजनों को आरक्षण नहीं दिला सकते. निकाय चुनाव में सभी जगह भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि पांच प्रक्रिया से प्रत्याशी तय होगा, महिलाओं को आरक्षण से अधिक मौका मिलेगा.
जेन-जी मत कहो: राठौड़ से पूछा गया कि क्या जेन-जी को चुनावों में वरीयता मिलेगी, तो बोले कि जेन-जी शब्द हमारा नहीं है, युवा शक्ति कहना सही रहेगा. इस शब्द को पकड़कर मत बैठो. जो युवा समर्पित होगा, जिसकी पार्टी के प्रति निष्ठा होगी, उसे यथासंभव जगह मिलेगी. सरकार हर क्षेत्र में काम करा रही है, इसका फायदा चुनावों में मिलेगा. दावेदारी कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन वे इतने महत्वाकांक्षी नहीं हैं कि टिकट नहीं मिलने पर पार्टी की पीठ में छुरा भोंक देंगे.