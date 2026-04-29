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भाजपा के प्रवेश वाही बने दिल्ली के नए मेयर, मोनिका पंत बनीं डिप्टी मेयर, जानिए जीत के बाद क्या कहा ?

वहीं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "मैं हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के उन सदस्यों को बधाई देता हूँ जिन्होंने जीत हासिल की है. जब से दिल्ली में BJP सरकार सत्ता में आई है, निगम के कामकाज में काफ़ी तेजी आई है. हमारा लक्ष्य दिल्ली की जनता की पूरी पारदर्शिता के साथ सेवा करना है. अगर किसी भी अधिकारी के ख़िलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है, तो उसके ख़िलाफ कार्रवाई की जाएगी. हम दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हैं. यह तो आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं जो सिर्फ़ चोरी करना और भ्रष्टाचार करना जानते हैं."

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा,'' दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों में, मेयर चुने जाने पर भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वाही और डिप्टी मेयर चुने जाने पर मोनिका पंतको हार्दिक बधाई. यह जीत दिल्ली में विकास की निरंतरता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण की जीत है. आपके सक्षम नेतृत्व में, नगर प्रशासन को विकास कार्यों में नई गति मिलेगी और दिल्लीवासियों के जीवन को सुगम बनाने के हमारे साझा संकल्प को साकार किया जाएगा. आपके सफल और गौरवपूर्ण कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.''

वहीं, नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने कहा, "हम पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. हम महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर भी व्यापक रूप से काम करेंगे." भाजपा के राजा इकबाल सिंह MCD के निवर्तमान मेयर हैं. इससे पहले, उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने सिंह को संपन्न हुए MCD चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था.

नवनिर्वाचित मेयर प्रवेश वाही ने जीत के बाद कहा, "हमारे संगठन के कामकाज और सिद्धांतों के अनुरूप, दिल्ली को और अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए. हम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे."

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वाही बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर चुने गए. वहीं, आनंद विहार से बीजेपी की पार्षद मोनिका पंत डिप्टी मेयर निर्विरोध चुनी गईं. प्रवेश वाही रोहिणी ईस्ट, वार्ड नंबर 53 से BJP के पार्षद हैं. इस बार आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का बहिष्कार किया. मेयर चुनाव में प्रवेश वाही को 156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 9 वोट मिले. जबकि, डिप्टी मेयर पद के लिए अलग से मतदान नहीं हुआ. मोनिका पंत को निर्विरोध चुना गया.

स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की आलोचना की

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो औपचारिक रूप से BJP में शामिल हो चुकी हैं, ने MCD मेयर चुनावों में कोई उम्मीदवार न उतारने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतंत्र में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, भले ही उन्हें पता हो कि वे हार जाएंगे.

केजरीवाल पर निशाना साधते हुए मालीवाल ने आरोप लगाया कि AAP का उम्मीदवार न उतारने का फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा,"अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है. यह किस तरह की राजनीति है? उन्हें लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए. उन्हें पता है कि वे चुनाव हार जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए."

राज्यसभा सांसद मालीवाल ने ये भी कहा, "दिल्ली के विकास के लिए MCD बहुत अहम है. जब तक दिल्ली में AAP की सरकार थी, उन्होंने इसे बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया था. अब MCD और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की ज़रूरत है. केजरीवाल ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है. यह किस तरह की राजनीति है. उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए. उन्हें पता है कि वे चुनाव हार जाएँगे, लेकिन फिर भी उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए."

दिल्ली में 'ट्रिपल-इंजन' सरकार- रविंदर सिंह नेगी

मेयर चुनावों में AAP द्वारा कोई उम्मीदवार न उतारे जाने पर बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि AAP को पता है कि वे हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी को भी मैदान में न उतारने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि "AAP उम्मीदवार नहीं उतार रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वे चुनाव हारने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है. दिल्ली में 'ट्रिपल-इंजन' सरकार है जो ऐतिहासिक काम कर रही है, और इसे और भी बढ़ावा मिलेगा."

BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, "आज के चुनाव में प्रवेश वाही, मोनिका पंत और हमारी स्थायी समिति के सदस्य जीत रहे हैं. जिस तरह दिल्ली सरकार पिछले एक साल से रेखा गुप्ता के नेतृत्व में काम कर रही है, उसी तरह दिल्ली नगर निगम भी उन्हें आगे ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगा. मैं प्रवेश वाही और मोनिका पंत को बधाई देता हूँ."

MCD मेयर चुनाव का समीकरण

बता दें कि दिल्ली नगर निगम में कुल 273 वोट होते हैं, जिसमें 249 पार्षद, 7 सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 मनोनीत विधायक शामिल हैं. बहुमत के लिए 137 वोट जरूरी होते हैं. एक वार्ड खाली होने के कारण वर्तमान समय में 249 पार्षद हैं. आज मेयर चुनाव में कुल 165 वोट पड़े और सभी वैध रहे. बीजेपी के प्रवेश वाही को 156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को केवल 9 वोट मिले.

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