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हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, नगर निकाय चुनाव के बाद शुरू होगा अभियान

नगर निकाय चुनावों से पहले भाजपा की तैयारी तेज ( ETV Bharat )

रोहतक: रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय में बुधवार को प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने की. बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद पार्टी की योजनाओं पर मंथन किया गया. 36 घंटे का प्रशिक्षण महाअभियान: बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद प्रदेश के सभी 27 संगठनात्मक जिलों में 36 घंटे का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त करना और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाना है. यह कार्यक्रम राज्यभर के 377 मंडलों में आयोजित किया जाएगा. हरियाणा में नगर निकाय चुनावों से पहले भाजपा की तैयारी तेज (ETV Bharat) कार्यकर्ताओं को 12 विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण: इस प्रशिक्षण अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं को कुल 12 अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा. इनमें पार्टी की विचारधारा, इतिहास, संगठनात्मक कौशल और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शामिल होगी. पार्टी का लक्ष्य है कि मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को कुशल और प्रभावी बनाया जाए.