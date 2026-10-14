रांची में भाजपा की बैठक में PM मोदी के कार्यकाल की सराहना, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया केंद्र की योजना लागू नहीं करने का आरोप
रांची में प्रदेश बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 5:39 PM IST
रांची: प्रदेश बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व सीएम, सांसद, विधायक, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ एवं पार्टी के विभिन्न विभागों के संकुल संयोजक की मौजूदगी में एक स्वर से यह निर्णय लिया गया.
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि दो बैठक हुई है, पहली बैठक प्रदेश पदाधिकारी के साथ जिसमें सांसद, विधायक एवं प्रमुख नेता उपस्थित थे, जबकि दूसरी बैठक प्रदेश पदाधिकारी के साथ हुई.
पीएम मोदी ने असंभव को संभव किया: बाबूलाल
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है. 12 साल देश सेवा के दौरान पीएम मोदी ने असंभव को संभव कर दिखाया है. धारा-370 समाप्त करना, 3 तलाक को खत्म करना, राम मंदिर का निर्माण, आतंकवाद पर लगाम लगाना, सीमा पार घुसपैठ पर लगाम लगा, ऑपेरशन सिंदूर, देश से माओवादी को खत्म करना जैसे कई असंभव काम किए हैं. आज सड़कों का जाल पूरे देश में फैला है.
कई योजनाओं को धरातल पर उतारा
उन्होंने कहा कि विकास के हर कार्य को गांव तक पहुंचाया है. गरीबों का अनाज, घर, स्वास्थ्य बीमा, गैस कनेक्शन जैसी कई योजनाओं को पीएम मोदी ने धरातल पर उतारा है. झारखंड में भी देखा जाए तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है.
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में उपस्थित रहा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री @AdityaPdSahu , प्रदेश प्रभारी श्री @gajendra4bjp जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री @SethSanjayMP जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री @MundaArjun जी एवं श्री मधु कोड़ा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री @PawanSaiBJP जी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। @BJP4India @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) October 14, 2026
पीएम मोदी के कार्यकाल में रेल नेटवर्क का हुआ विस्तार
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जनजातीय समाज को सम्मान दिया है. उन्होंने कहा कि झारखंड के कई जिले रेल लाइन से नहीं जुड़े हुए थे. हजारीबाग, गोड्डा, दुमका जैसे शहर रेल नेटवर्क से जुड़े हैं और आगे भी यह काम जारी है.
राज्य सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने केन्द्र की योजना को झारखंड सरकार द्वारा जमीन पर ससमय नहीं उतारने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसे राज्य सरकार ने नहीं उतारा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के कार्यकाल में 3 नए मेडिकल कॉलेज दुमका, चाईबासा और कोडरमा में शुरू हुए थे, लेकिन आज भी वह ठीक से काम नहीं कर रहा है.
2047 तक विकसित भारत का संकल्प
उन्होंने अंत में कहा कि साहिबगंज में बन रहा गंगा पुल 2027 तक बन कर तैयार हो जाएगा. इस तरह से उनके योगदान की सराहना करते हुए पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया है और 2047 तक विकसित भारत बनाने में झारखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान होने का संकल्प दोहराया है. प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के झारखंड के कई गणमान्य व्यक्तियों को भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन आज भी विपक्षी दल भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, संगठन महामंत्री पवन साय मुख्य रूप से बैठक में उपस्थित थे.
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