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रांची में भाजपा की बैठक में PM मोदी के कार्यकाल की सराहना, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया केंद्र की योजना लागू नहीं करने का आरोप

पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि दो बैठक हुई है, पहली बैठक प्रदेश पदाधिकारी के साथ जिसमें सांसद, विधायक एवं प्रमुख नेता उपस्थित थे, जबकि दूसरी बैठक प्रदेश पदाधिकारी के साथ हुई.