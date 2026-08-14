ETV Bharat / state

नैनवा में ऊर्जा मंत्री के सामने फूटा भाजपाइयों का गुस्सा, लोकार्पण पट्टिका में नाम को लेकर आमने-सामने हुए कार्यकर्ता

मंत्री से शिकायत करते कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bundi )