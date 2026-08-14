नैनवा में ऊर्जा मंत्री के सामने फूटा भाजपाइयों का गुस्सा, लोकार्पण पट्टिका में नाम को लेकर आमने-सामने हुए कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं ने पट्टिका में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों की कथित उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए.
Published : August 14, 2026 at 10:13 PM IST
बूंदी: नैनवां भाजपा में लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी खींचतान शुक्रवार को एक बार फिर खुलकर सामने आ गई. मौका था नवल सागर पाल के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण का और मंच पर मौजूद थे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर. यहां लोकार्पण पट्टिका में नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं ने मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के सामने ही अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी. हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष ने गुटबाजी की बात से इनकार किया.
कार्यकर्ताओं ने पट्टिका में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों की कथित उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए. उनका कहना था कि नैनवां शहर क्षेत्र में हुए विकास कार्य की लोकार्पण पट्टिका में नैनवां की निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सरिता नागर और भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल रंगीला का नाम नहीं है, जबकि नैनवां के पूर्व प्रधान पदम कुमार नागर का नाम अंकित किया गया है. इसी बात को लेकर भाजपा शहर मंडल से जुड़े कार्यकर्ताओं में नाराजगी सामने आई.
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मंत्री के सामने बोले कार्यकर्ता-स्थानीय प्रतिनिधियों की अनदेखी क्यों?: विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि शहर क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका को सम्मान मिलना चाहिए. कार्यकर्ताओं का आरोप था कि वर्तमान स्थानीय राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिनिधित्व की अनदेखी कर पट्टिका में नाम शामिल करना कार्यकर्ताओं की भावनाओं की उपेक्षा है. कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी विकास कार्य की लोकार्पण पट्टिका में वहां के सरपंच, प्रधान, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य अथवा जिला परिषद सदस्य का नाम हटाकर शहर के किसी दूसरे प्रतिनिधि का नाम अंकित कर दिया जाए, तो उसे भी उचित नहीं माना जाएगा. इसी आधार पर उन्होंने नैनवां शहर में स्थानीय प्रतिनिधियों की कथित उपेक्षा पर सवाल उठाए.
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भाजपा जिलाध्यक्ष बोले, 'गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं': नैनवा में मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में लोकार्पण पट्टिका को लेकर उपजे विवाद के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा का कहना है कि जिले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है. उन्होंने बताया कि नैनवां में कुछ कार्यकर्ताओं को गलत फहमी हो गई थी, विवाद जैसा कुछ हुआ ही नहीं था. उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन किया है.