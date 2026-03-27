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मंत्री बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे राम सिंह कैड़ा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे राम सिंह कैड़ा का जोरदार स्वागत हुआ. पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने लामाचौड़ से भाजपा कार्यालय तक जगह-जगह फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया. इस दौरान राम सिंह कैड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया.

हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे राम सिंह कैड़ा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया गया. कैबिनेट मंत्री का लामाचौड़ भाखड़ा के पास से भाजपा कार्यालय तक जगह-जगह कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ स्वागत किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें खासा उत्साह देखने को मिला. छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राम सिंह कैड़ा के कैबिनेट मंत्री बनने पर युवाओं में खुशी का माहौल दिखाई दिया.

जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे और समर्थकों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया. अपने संबोधन में राम सिंह कैड़ा ने इस सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सेवा का अवसर है और वे इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर और गली-गली तक पहुंचाना रहेगा, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से पहुंचाने में सहयोग करें.