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आगरा में भाजपा पार्षद ने नाले में खड़े होकर काटा जन्मदिन का केक, स्मार्ट सिटी की खोली पोल, जानिए क्या है मामला

भाजपा पार्षद ने कहा, 30 से अधिक बार अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है.

नाले में खड़े होकर पार्षद ने काटा केक.
नाले में खड़े होकर पार्षद ने काटा केक. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
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आगरा : नाला निर्माण नहीं होने से नाराज भाजपा पार्षद ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. जिसका वायरल वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. भाजपा पार्षद ने समर्थकों के साथ बीच नाले में खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाते हुए केक काटा.

पार्षद ने कहा, 30 से अधिक बार नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख चुका हूं. मगर, जिंदगी निगलने वाले नाले का निर्माण नहीं हो रहा है. इसलिए, इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है. महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के बारे में भाजपा पार्षद किशन नायक से बात की है.

भाजपा पार्षद का अनोखा विरोध प्रदर्शन. (Video Credit; VIRAL)

स्मार्ट सिटी की हकीकत बयां की : मामला लंगड़े की चौकी स्थित नाला का है. नगला हरमुख से भाजपा पार्षद किशन नायक गुरुवार देर शाम अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए केक काटा. उनके पीछे बैनर लगा था 'हे हनुमान, करो कल्याण.' जिसमें स्मार्ट सिटी की हकीकत बयां की गई थी.

30 से ज्यादा बार लिखा है पत्र : भाजपा पार्षद किशन नायक ने कहा, इस नाले में गिरकर तीन लोगों की मौत हो चुकी है. जिसके निर्माण और सफाई के लिए मैं लगातार नगर निगम के अधिकारी और महापौर से मिल रहा हूं. तीन साल हो गए हैं. इस दौरान मैं खुद अब तक 30 से ज्यादा पत्र लिख चुका हैं. लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया.

पहले शाही कैनाल, अब नाला : पार्षद ने कहा, नाला निर्माण और सफाई नहीं होने से जनता परेशान है. सुल्तानगंज की पुलिया से लंगड़े की चौकी होकर यह नाला जीवनी मंडी रोड को पार कर यमुना तक जाता है. पहले यह शाही कैनाल थी, जो अब नाला बन गई है.

15 साल पहले हुआ था नाला साफ : भाजपा पार्षद किशन नायक ने कहा, जैसे उनके क्षेत्र की जनता जलभराव, गंदगी, नाले के गंदे पानी के बीच अपने जन्मदिन, शादी समारोह आयोजित करती है. ऐसे में मैंने भी अपना जन्मदिन नाला में उतरकर मनाया है. क्योंकि, जनता परेशानी झेल रही है. मैं एसी कमरे में कैसे रहूं.

महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, नगर आयुक्त के साथ स्वास्थ्य अधिकारी संजीव वर्मा से मिलकर नाला का निर्माण और सफाई के निदान को लेकर मिल चुका हूं. मगर, सुनवाई नहीं हो रही है. मैंने अधिकारियों को यह भी बताया कि 2011 में नाला की सफाई हुई थी. उसके बाद हर साल कागज पर ही नाला साफ हो रहा है.

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