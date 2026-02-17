ETV Bharat / state

अपनी ही सरकार पर बिफरे छिंदवाड़ा पार्षद, सीवेज को लेकर खोला मोर्चा, निगम ने नहीं सुनी तो कलेक्टर से शिकायत

पार्षद का आरोप पाइप बिछाने के नाम पर शहर की सड़के खोदकर कर दी बर्बाद, 9 साल से चल रहा काम फिर भी बेहाल

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : 300 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छिंदवाड़ा नगर निगम के लोग परेशानियों से नहीं उबर पाए हैं, ये मामला सीवरेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है. आखिरकार परेशान होकर भाजपा पार्षद को ही विरोध में उतरना पड़ा और कलेक्टर से पार्षद ने पेमेंट रोकने के साथ ही फिर से काम कराने के लिए मांग की है.

9 साल से चल रहा काम, 300 करोड़ रु खर्च

छिंदवाड़ा नगर निगम में सीवरेज लाइन डालने के लिए लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 300 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया था. 2017 से शुरू हुए इस काम को करीब 9 साल हो गए हैं और आज भी काम अधूरा है. जहां पर काम हुआ है, वहां ठीक से नहीं हुआ. लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं. वार्ड नंबर-42 के भाजपा पार्षद संदीप सिंह चौहान ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कम्पनी का पेमेंट रोकने के लिए मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा है कि यह काम फिर से होना चाहिए.

अपनी ही सरकार पर बिफरे छिंदवाड़ा पार्षद (Etv Bharat)

पाइप बिछाने के नाम पर शहर की सड़के खोदकर कर दी बर्बाद

दरअसल, पूरे नगर निगम क्षेत्र में कॉन्क्रीट रोड पहले बनाई गई, इसके बाद लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीवर लाइन बिछाने के नाम पर सड़क के बीचों-बीच खुदाई की. नियम है कि सड़क को फिर से बनाना था लेकिन लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन द्वारा ठीक से काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहर की सारी सड़क खराब हो गई है. इसे लेकर कई बार कलेक्टर से आम लोगों ने भी शिकायत की है.

BJP PARSHAD SEWAGE COMPLAINT CHHINDWARA
सीवेज के नाम पर 9 साल से चल रहा काम (Etv Bharat)

नगर निगम कमिश्नर ने नहीं सुनी, पार्षद ने कलेक्टर से लगाई गुहार

पार्षद संदीप सिंह चौहान ने कहा, '' लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन और धरना दिया गया है. कमिश्नर सीपी राय से शिकायत भी की लेकिन नगर निगम कमिश्नर आम जनता की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं. इसलिए मजबूरी में कलेक्टर के पास पहुंचना पड़ा.''

CHHINDWARA SEWAGE LINE ISSUE
रहवासी परेशान, घर के सामने बदबू और गंदगी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 24 गांव रेड जोन में, पाताल में जा रहा पानी, दिसंबर से ही जल संकट

रहवासी परेशान, घर के सामने बदबू और गंदगी

रहवासी सुभाष पछाड़े ने बताया, '' पहले सड़क बहुत अच्छी थी लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोद दी गई. इसके बाद रीस्टोरेशन का काम भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है, जिससे नालियां साफ नहीं होतीं. हालत यह हैं कि अब गंदगी घरों के सामने रहती है और गंदगी की वजह से मच्छर भी होते हैं. कई बार नगर निगम में शिकायत की जाती है लेकिन कोई सुनता नहीं. वहीं, इस मामले पर महापौर विक्रम अहाके ने कहा, '' सीवेज लाइन की शिकायत के बाद हमने ठेका कंपनी को निर्देशित किया है कि काम पूरी तरह से ठीक करके देना होगा. उसके बाद ही कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा.''

TAGGED:

CHHINDWARA SEWAGE LINE ISSUE
MADHYA PRADESH NEWS
BJP PARSHAD COMPLAINT CHHINDWARA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.