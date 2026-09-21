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उदयपुर नगर निगम में फिर खिला कमल, भाजपा के पारस चुने गए मेयर

उदयपुर निगम में 80 वार्ड हैं. पारस को 55 पार्षदों का साथ मिला. कांग्रेस की पूनम राठौड़ ने हासिल किए 25 वोट.

Mayor Paras Singhvi taking the oath of office after his victory in Udaipur.
उदयपुर में जीत के बाद पद की शपथ लेते मेयर पारस सिंघवी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 2:48 PM IST

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उदयपुर: उदयपुर नगर निगम में फिर कमल खिला. मेयर चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में रहा. महापौर पद पर भाजपा के उम्मीदवार पारस सिंघवी विजयी रहे. उन्हें 55 पार्षदों का समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पूनम कुंवर राठौड़ को 25 वोट मिले. नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं और मेयर चुनाव में बहुमत के लिए 41 पार्षदों का समर्थन जरूरी था. उदयपुर में पिछली बार भी भाजपा का बोर्ड था.

नगर निगम परिसर में सोमवार को मतदान प्रक्रिया के बाद मतगणना की गई. भाजपा के सिंघवी को कुल 55 वोट मिले, जबकि पूनम राठौड़ को 25 वोट हासिल हुए. मतदान के दौरान भाजपा के सभी 53 पार्षदों के अलावा 3 निर्दलीयों ने भी वोट डाला. वहीं कांग्रेस के 23 पार्षद और माकपा के एक पार्षद ने मतदान किया. मेयर बनने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी. बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद सिंघवी ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष मेयर पद की शपथ ली.

पढ़ें:Udaipur Mayor Election : भाजपा में निर्दलीय की एंट्री, कांग्रेस अपने पार्षदों को लेकर सतर्क, सोमवार को वोटिंग

भाजपा को दो वोट एक्सट्रा मिले: परिणाम में सिंघवी को 55 मत मिलने से साफ हुआ कि भाजपा के अलावा निर्दलीयों का भी समर्थन मिला. मेयर चुनाव में भाजपा से पारस सिंघवी और कांग्रेस से पूनम राठौड़ आमने-सामने थीं. मतदान से पहले दोनों दल अपने-अपने पार्षदों को लेकर निगम पहुंचे. इससे पहले रविवार को पार्टी पदाधिकारियों ने पार्षदों को बैलेट पेपर के जरिए मतदान की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी थी.

कांग्रेस का दावा था: मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी निगम परिसर में मौजूद रहे. सांसद मन्नालाल रावत, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा और भाजपा जिलाध्यक्ष गजपालसिंह राठौड़ भी वहां पहुंचे. मतदान के दौरान दोनों दलों के पार्षद समूहों में नगर निगम पहुंचे. चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संख्या बल कम होने के बावजूद भाजपा के कुछ पार्षदों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया था, हालांकि मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी पारस सिंघवी को स्पष्ट बहुमत मिला.

पढ़ें: उदयपुर में भाजपा ने सिंघवी को बनाया प्रत्याशी, प्रतापगढ़ में 'रूठों' को मनाना ही होगा, देखें संभाग का लेखा–जोखा

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CONGRESS POONAM RATHORE LOST
उदयपुर निगम में भाजपा का कब्जा
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