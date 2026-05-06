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भाजपा का दांव: प्रशिक्षण महाअभियान में 742 वक्ता संभालेंगे मोर्चा, जमीनी नेटवर्क को मिलेगी धार

भाजपा का पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया. प्रदेश के सभी संगठनात्मक 44 जिलों में 30 मई तक प्रशिक्षण कराने हैं.

742 Speakers to Lead the Charge in the Mega-Training Campaign
प्रशिक्षण महाअभियान में 742 वक्ता संभालेंगे मोर्चा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 4:40 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती के लिए व्यापक माइक्रो प्लान पर काम शुरू किया. इसके तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान’ का दूसरा चरण शुरू किया. अभियान केवल नियमित संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा का लक्ष्य है, हर बूथ पर प्रशिक्षित, सक्रिय और तकनीकी रूप से सक्षम कार्यकर्ता तैनात हों, जो चुनावी मुकाबले में पार्टी को बढ़त दिला सकें. अभियान के तहत प्रदेश के 44 जिलों में दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे. इनमें लगभग 742 वक्ता पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और चुनावी रणनीति से कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे.

पहले चरण में मंडल और दूसरे चरण में जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान होगा. ‘पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाभियान’ को दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 9 मई को अजमेर देहात में प्रशिक्षण सत्र लेंगे, जबकि अन्य वरिष्ठ नेता अलग-अलग जिलों में सत्रवार प्रशिक्षण देंगे. पार्टी का फोकस बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत और प्रशिक्षित करने का है. अभियान के तहत दूसरे चरण में 10,280 कार्यकर्ता और पदाधिकारी को प्रशिक्षित करेंगे. इसमें बूथ से प्रदेश तक 30 कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम ने बताया कि अभियान की खासियत है कि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. सरल एप पर प्रशिक्षणकर्ता को 200 शुल्क के साथ पंजीकरण कराना होगा. प्रशिक्षणकर्ता को दो दिन कैम्प में रहना होगा.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथलेश बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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वरिष्ठ नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी: महामंत्री मिथलेश गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण महाभियान 30 मई तक चलेगा. इसमें छोटे से बड़े हर कार्यकर्ता और नेता की भागीदारी सुनिश्चित की है. जिला स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य रखा है. इस महाभियान में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय और जिला स्तर तक के नेताओं को प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया है. प्रमुख वक्ताओं में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक वीडी शर्मा और देवेंद्र मनियाल, क्षेत्रीय संयोजक अजय महावर शामिल हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता अलग-अलग जिलों में प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करेंगे. सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और सतीश पूनियां भी अभियान का हिस्सा होंगे.

सत्र के अनुसार विषय

  • हमारा सैद्धांतिक अधिष्ठान (एकात्मक मानव दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पंच निष्ठाएं)
  • हमारा इतिहास -विकास
  • कार्यकर्ता विकास , गुण आचरण और अपेक्षाएं
  • संगठन की कार्य पद्धति
  • देश के समक्ष चुनौतियां - राजनीतिक एवं सामाजिक
  • संगठन का कार्य विस्तार
  • स्थायी कार्यक्रम बूथ प्रबंधन, मन की बात, IT
  • अपनी सरकारों की ग़रीब कल्याण योजना और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका
  • व्यावहारिक सत्र
  • सोशल मीडिया, मीडिया (नई तकनीक (AI), प्रभावी सूचना तंत्र एवं संगठन के लिए सकारात्मक रिसेप्शन निर्माण)
  • विचार परिवार इसके अलावा , व्यावहारिक सत्र होगा , जिसमे उत्साह बढ़ाने वाले स्थान का भ्रमण, किसी सामाजिक विषय पर अध्ययन, मीडिया से जुड़ा व्यवहारिक सत्र, किसी विशेषज्ञ द्वारा जानकारी सत्र जैसे सरल ऐप का उपयोग, डाटा का संचालन, बूथ प्रबंधन में डाटा की भूमिका की जानकारी दी जाएगी

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11 सत्रों में प्रशिक्षण :मिथलेश गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को 11 सत्रों में बांटा है. इनमें पार्टी की वैचारिक नींव से लेकर व्यावहारिक राजनीतिक कार्य तक सभी पहलुओं को शामिल किया है. अभियान में व्यावहारिक सत्रों को भी शामिल किया है.कार्यकर्ताओं को प्रेरणादायक स्थलों का भ्रमण, सामाजिक विषयों पर अध्ययन, मीडिया से व्यवहारिक संवाद और तकनीकी विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे. सरल ऐप्स के उपयोग, डेटा संचालन और बूथ स्तर पर डेटा के महत्व को भी समझाया जाएगा. हर जिले में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिन के आवासीय होंगे. इसमें जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, प्रकोष्ठ संयोजक, विधायक, जिला प्रमुख, महापौर और नगर निकाय अध्यक्ष सहित संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी भाग लेंगे.

डिजिटल और सोशल मीडिया पर फोकस:इस बार के प्रशिक्षण महाभियान में डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया है. कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया हैंडलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य संगठन के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार करना और सूचना तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना है.

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DEENDAYAL TRAINING CAMPAIGN OF BJP

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