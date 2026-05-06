ETV Bharat / state

भाजपा का दांव: प्रशिक्षण महाअभियान में 742 वक्ता संभालेंगे मोर्चा, जमीनी नेटवर्क को मिलेगी धार

जयपुर: स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती के लिए व्यापक माइक्रो प्लान पर काम शुरू किया. इसके तहत ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान’ का दूसरा चरण शुरू किया. अभियान केवल नियमित संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा का लक्ष्य है, हर बूथ पर प्रशिक्षित, सक्रिय और तकनीकी रूप से सक्षम कार्यकर्ता तैनात हों, जो चुनावी मुकाबले में पार्टी को बढ़त दिला सकें. अभियान के तहत प्रदेश के 44 जिलों में दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे. इनमें लगभग 742 वक्ता पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और चुनावी रणनीति से कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे.

पहले चरण में मंडल और दूसरे चरण में जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान होगा. ‘पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाभियान’ को दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 9 मई को अजमेर देहात में प्रशिक्षण सत्र लेंगे, जबकि अन्य वरिष्ठ नेता अलग-अलग जिलों में सत्रवार प्रशिक्षण देंगे. पार्टी का फोकस बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत और प्रशिक्षित करने का है. अभियान के तहत दूसरे चरण में 10,280 कार्यकर्ता और पदाधिकारी को प्रशिक्षित करेंगे. इसमें बूथ से प्रदेश तक 30 कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे. भाजपा प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम ने बताया कि अभियान की खासियत है कि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा. सरल एप पर प्रशिक्षणकर्ता को 200 शुल्क के साथ पंजीकरण कराना होगा. प्रशिक्षणकर्ता को दो दिन कैम्प में रहना होगा.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथलेश बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: IT-AI Technique: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का माइक्रो प्लान, जानिए क्या है खास...

वरिष्ठ नेतृत्व की सक्रिय भागीदारी: महामंत्री मिथलेश गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण महाभियान 30 मई तक चलेगा. इसमें छोटे से बड़े हर कार्यकर्ता और नेता की भागीदारी सुनिश्चित की है. जिला स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य रखा है. इस महाभियान में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय और जिला स्तर तक के नेताओं को प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया है. प्रमुख वक्ताओं में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक वीडी शर्मा और देवेंद्र मनियाल, क्षेत्रीय संयोजक अजय महावर शामिल हैं. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता अलग-अलग जिलों में प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करेंगे. सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और सतीश पूनियां भी अभियान का हिस्सा होंगे.