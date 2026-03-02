ETV Bharat / state

IT-AI Technique: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का माइक्रो प्लान, जानिए क्या है खास...

जयपुर: भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनावों से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के लिए व्यापक माइक्रो प्लान तैयार किया है. पार्टी आईटी, एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए चुनावी रणनीति को मजबूत करने जा रही है. इसके तहत 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान' शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 1150 मंडलों तक तकनीकी प्रशिक्षण पहुंचाया जाएगा.

7 मार्च से मंडल स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जबकि बाद में जिला और प्रदेश स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे. कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्रबंधन, मतदाता डेटा विश्लेषण, डिजिटल संवाद और एआई आधारित कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा. पार्टी का उद्देश्य संगठन को डेटा आधारित, त्वरित और प्रभावी चुनावी प्रबंधन के लिए तैयार करना है, ताकि पंचायत और निकाय चुनावों में बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत की जा सके.

आईटी, एआई और आधुनिक तकनीक की दिशा में बड़ा कदम : भारतीय जनता पार्टी अब संगठनात्मक ढांचे में आईटी, एआई और आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. पार्टी ने आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र स्तर तक तकनीकी प्रशिक्षण अभियान चलाने की रणनीति बनाई है.

अभियान के सह संयोजक मनीष पारीक ने बताया कि 7 मार्च से 14 अप्रैल तक मंडल स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जबकि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रशिक्षण सत्र होंगे. इसके बाद प्रदेश स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उन्नत डिजिटल टूल्स और डेटा प्रबंधन की बारीकियां सिखाई जाएंगी. भाजपा के इस अभियान का उद्देश्य केवल तकनीकी दक्षता बढ़ाना नहीं, बल्कि बूथ से लेकर जिला स्तर तक संगठन को डेटा-आधारित और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला बनाना है.

पढ़ें. 69 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, मंत्री खर्रा बोले, 'पंचायत चुनाव में सरकार कहीं अड़ंगा नहीं'

कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्रबंधन, मतदाता डेटा विश्लेषण, डिजिटल संवाद, व्हाट्सएप समूहों के प्रभावी संचालन और एआई आधारित कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे स्थानीय मुद्दों की पहचान कर लक्षित वर्ग तक संदेश पहुंचाने में आसानी होगी. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पार्टी का इतिहास, रीति-नीति, संगठन की कार्य पद्धति और 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर भी विशेष सत्र होंगे. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया गया है. डिजिटल माध्यमों से लाभार्थियों की सूची तैयार कर उन्हें योजनाओं की जानकारी देने और फीडबैक लेने की व्यवस्था भी सिखाई जाएगी.

पार्टी की रणनीति के अनुसार: