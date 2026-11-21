पंचायत चुनाव में हार के बाद BJP में जवाबदेही की तैयारी, विधायकों से भी मांगा जा रहा है हिसाब
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है.
Published : November 21, 2026 at 5:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पंचायत चुनावों में करारी शिकस्त के बाद भाजपा में हार के कारणों की समीक्षा और जवाबदेही तय करने की कवायद तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार के बीच मुख्यमंत्री निवास में पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर मंथन हुआ. तीनों नेताओं के बीच देर रात तक बैठक में चर्चा हुई. अब एक बार फिर चुनावी नतीजों, हार के कारणों और जिला प्रमुख-प्रधान बनाने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है.पार्टी के सामने चुनौती केवल हार की वजह तलाशने की नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के स्तर पर ऐसा क्या बदलाव किया जाए, जिससे पंचायत चुनाव के नतीजों से बने कांग्रेस के राजनीतिक नैरेटिव को कमजोर किया जा सके. यही वजह है कि संगठन ने जिला अध्यक्षों और विधायकों से जवाब मांगा है.
हर जिले से रिपोर्ट, विधायकों की भी होगी जवाबदेही: भाजपा संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों से अपने-अपने जिलों में चुनाव परिणाम और हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी है. खास बात यह है कि पार्टी ने स्थानीय विधायकों और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं से भी रिपोर्ट तलब की है. पंचायत चुनाव में टिकट वितरण के लिए विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को काफी हद तक फ्री हैंड दिया गया था. टिकट वितरण में उनकी पसंद को प्राथमिकता मिली थी. ऐसे में जिन क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान हुआ है, वहां उम्मीदवारों के चयन और चुनावी प्रबंधन को लेकर संबंधित नेताओं से जवाब मांगा जा रहा है. पार्टी अब यह भी परखेगी कि जिन प्रत्याशियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिला, वे मतदाताओं का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए?.
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सत्ता और संगठन के बीच तालमेल पर भी सवाल: चुनाव परिणामों के बाद संगठन के सामने कार्यकर्ताओं की नाराजगी, जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं और सरकार में उनकी भूमिका जैसे मुद्दों की समीक्षा भी अहम होगी. चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने और जनप्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर असंतोष की शिकायतें सामने आती रही हैं. अब पार्टी के सामने यह चुनौती है कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल कैसे बने और ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कैसे किया जाए?. निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद संगठनात्मक कमियों की अनदेखी हुई या चुनावी प्रबंधन को ही सफलता का आधार मान लिया गया, इसकी भी समीक्षा हो सकती है.
पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है. चुनाव में जो भी कमियां रही हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी. रिपोर्ट तैयार हो रही है, सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर रिपोर्ट बनेगी. भाजपा विकास के मुद्दे पर राजनीति करती है और कांग्रेस की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ने का काम करेगी. आज कांग्रेस जिस घमंड की भाषा में बोल रही है, उसे जनता जवाब देगी. राजस्थान में भाजपा की सरकार फिर रिपीट होगी.
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आंकड़ों ने बढ़ाई भाजपा की चिंता: पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के सामने ग्रामीण जनाधार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार जिला परिषद की 1275 सीटों में कांग्रेस ने 794 और भाजपा ने 357 सीटें हासिल कीं. पंचायत समिति की 7520 घोषित सीटों में कांग्रेस के खाते में 3758, जबकि भाजपा को 2213 सीटें मिलीं. जिला परिषद स्तर पर 37 में से 23 जगह कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि भाजपा पांच जिलों में बहुमत हासिल कर सकी. नागौर में आरएलपी ने बहुमत प्राप्त किया. आठ जिला परिषदों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. पंचायत समिति स्तर पर भी कांग्रेस 419 में से 230 समितियों में आगे रही, जबकि भाजपा 52 पर बढ़त बना सकी. इन आंकड़ों ने भाजपा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ दोबारा मजबूत करने की चुनौती बढ़ा दी है.
अब जिला प्रमुख-प्रधान के चुनाव पर नजर: पंचायत चुनाव के सदस्य परिणामों के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव भाजपा के लिए अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होंगे. जिन जिलों और पंचायत समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वहां निर्दलीयों और छोटे दलों की भूमिका निर्णायक हो सकती है. ऐसे में भाजपा संगठन स्थानीय समीकरणों के आधार पर समर्थन जुटाने की रणनीति बना रहा है. सीएमआर की बैठक में इस पहलू पर भी चर्चा हुई. राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा इस हार को केवल स्थानीय प्रत्याशियों और चुनावी प्रबंधन की कमी मानकर आगे बढ़ेगी या सरकार और संगठन के कामकाज में भी बदलाव करेगी. जिला अध्यक्षों, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों से मांगी गई रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि पार्टी हार की जिम्मेदारी का दायरा केवल संगठन तक सीमित नहीं रखना चाहती. पंचायत चुनाव के नतीजों से बने कांग्रेस के नैरेटिव को चुनौती देने के लिए भाजपा को अब समीक्षा के साथ जमीनी स्तर पर ठोस कदम भी उठाने होंगे.
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