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पंचायत चुनाव में हार के बाद BJP में जवाबदेही की तैयारी, विधायकों से भी मांगा जा रहा है हिसाब

भाजपा कार्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के पंचायत चुनावों में करारी शिकस्त के बाद भाजपा में हार के कारणों की समीक्षा और जवाबदेही तय करने की कवायद तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार के बीच मुख्यमंत्री निवास में पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर मंथन हुआ. तीनों नेताओं के बीच देर रात तक बैठक में चर्चा हुई. अब एक बार फिर चुनावी नतीजों, हार के कारणों और जिला प्रमुख-प्रधान बनाने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है.पार्टी के सामने चुनौती केवल हार की वजह तलाशने की नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के स्तर पर ऐसा क्या बदलाव किया जाए, जिससे पंचायत चुनाव के नतीजों से बने कांग्रेस के राजनीतिक नैरेटिव को कमजोर किया जा सके. यही वजह है कि संगठन ने जिला अध्यक्षों और विधायकों से जवाब मांगा है.

हर जिले से रिपोर्ट, विधायकों की भी होगी जवाबदेही: भाजपा संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों से अपने-अपने जिलों में चुनाव परिणाम और हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी है. खास बात यह है कि पार्टी ने स्थानीय विधायकों और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं से भी रिपोर्ट तलब की है. पंचायत चुनाव में टिकट वितरण के लिए विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को काफी हद तक फ्री हैंड दिया गया था. टिकट वितरण में उनकी पसंद को प्राथमिकता मिली थी. ऐसे में जिन क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान हुआ है, वहां उम्मीदवारों के चयन और चुनावी प्रबंधन को लेकर संबंधित नेताओं से जवाब मांगा जा रहा है. पार्टी अब यह भी परखेगी कि जिन प्रत्याशियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिला, वे मतदाताओं का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए?.