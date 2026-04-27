भाजपा का जिला योजना कार्यशाला, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा- हमारे लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि है
झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण को लेकर जिला योजना कार्यशाला आयोजित की गई.
Published : April 27, 2026 at 7:35 AM IST
रांची: झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान को लेकर जिला योजना कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुन्द सहाय मुख्य रूप से उपस्थित रहे.
कार्यशाला में अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा में राष्ट्र और संगठन सर्वोपरी है. भाजपा का हर एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करता है. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस प्रकार का अभियान कार्यकर्ताओं को वैचारिक, व्यवहारिक एवं नेतृत्व के स्तरों पर निपुण करने का काम करता है.
कार्यशाला में शामिल पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यपद्धति और सेवाभाव के मूल मंत्र से जोड़ना है. यह प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं में समाज के प्रति संवेदनशीलता और दायित्व बोध जागृत करने का भी सशक्त माध्यम है.
वहीं, झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का दर्शन ही भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति की मूल आत्मा है. प्रशिक्षण केवल जानकारी देने भर का माध्यम नहीं होता बल्कि कार्यकर्ता के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है. इस कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा सभी जिला अध्यक्ष एवं कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान क्या है?
भाजपा का 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान' (Pandit Deendayal Upadhyaya Prashikshan Mahabhiyan) एक व्यापक कैडर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका मूल उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक, संगठनात्मक और व्यावहारिक रूप से मजबूत बनाना है.
यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है, जो भाजपा के वैचारिक स्तंभ माने जाते हैं. उन्होंने एकात्म मानववाद (Integral Humanism) का सिद्धांत दिया जो इस प्रशिक्षण का मूल आधार भी है. महाअभियान का मुख्य उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा जैसे राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और एकात्म मानववाद के सिद्धांत से परिचित कराने के साथ साथ बूथ स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए कौशल विकास करना है. भाजपा के कार्यकर्ताओं में नेतृत्व विकास के साथ-साथ सेवा भाव विकसित करने के उद्देश्य से यह अभियान कई स्तरों पर चलाया जाता है.
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