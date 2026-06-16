मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भाजपा का मंथन, नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर
BJP ने SIR को लेकर धनबाद में एक वर्कशॉप का आयोजन किया. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.
Published : June 16, 2026 at 5:29 PM IST
धनबादः बीजेपी की ओर से शहर के बेकारबांध स्थित एक हॉल में विधानसभा स्तरीय विशेष गहन समीक्षा (SIR) अभियान को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. कार्यशाला का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को SIR अभियान की प्रक्रिया और भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.
युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैंः भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष
कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वे भी इस अभियान के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.
लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी
उन्होंने आगे कहा कि जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर रह रहे हैं अथवा जिनके नाम नियमों के अनुरूप नहीं हैं, ऐसे मामलों की पहचान कर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूची को त्रुटिरहित बनाने में भाजपा कार्यकर्ता बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के साथ मिलकर सहयोग करेंगे. उनका कहना था कि जितनी अधिक शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची होगी, उतना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी और पात्र नागरिकों को उनके मतदान के अधिकार का लाभ मिलेगा.
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